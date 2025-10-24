Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε την σύντροφό του

Πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύντροφό του, στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Που φτάσαμε; 18χρονος άρπαξε κινητό επιβάτη στο Μετρό και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι!

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



