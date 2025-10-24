Που φτάσαμε; 18χρονος άρπαξε κινητό επιβάτη στο Μετρό και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι!

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον Πειραιά και ο δράστης συνελήφθη

Που φτάσαμε; 18χρονος άρπαξε κινητό επιβάτη στο Μετρό και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι!
24 Οκτ. 2025 21:10
Pelop News

Στον Πειραιά συνελήφθη 18χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της Κυριακής (19/10) ο 18χρονος που επέβαινε σε συρμό μετρό με συνεργό του ο οποίος αναζητείται, αφαίρεσε από νεαρό επιβάτη κινητό τηλέφωνο και βγήκε από τον σταθμό Μετρό Δημοτικού Θεάτρου ενώ ο νεαρός επιβάτης τον ακολούθησε.

Στην προσπάθεια του νεαρού να ανακτήσει το κινητό τηλέφωνο από τον 18χρονο, ο δράστης τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον και διέφυγε.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας (20/10) εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Πειραιά και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκε ως δράστης και άλλης ληστείας σε βάρος ανήλικου στη Στάση Μετρό Αγίας Βαρβάρας όπου του άρπαξε γυαλιά ηλίου.

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
