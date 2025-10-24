Τι συνέβη με τον Αστυνομικό των ΜΑΤ, που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι;

Αστυνομικός των ΜΑΤ βρέθηκε νεκρός σήμερα (24/10/2025) σε χώρο του μπάντμιντον, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο αστυνομικός είχε νυχτερινή υπηρεσία και σχόλασε νωρίς το πρωί. Ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Τελικά εντοπίστηκε σε σχετικά μικρή απόσταση από την έδρα των ΜΑΤ.

