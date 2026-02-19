Κορυδαλλός – Δημογλίδου για έκρηξη χειροβομβίδας: Στη γειτονιά υπάρχουν παραβατικά άτομα

Η Αστυνομία αναζητά τον στόχο ή τους στόχους της έκρηξης από αμυντική χειροβομβίδα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 19/02/2026 στον Κορυδαλλό με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε έξι ΙΧ και μια κατοικία.

Κορυδαλλός: Έκρηξη χειροβομβίδας, ζημιές σε ΙΧ και διαμέρισμα ΦΩΤΟ

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «οι αστυνομικοί και από το ελληνικό FBI αναζητούν αν υπάρχει παρελθόν σε άτομα που βρίσκονται στην περιοχή, όχι απαραίτητα κοντά στην οικία που έγινε η έκρηξη».

Σύμφωνα με την ίδια, «υπάρχουν άτομα με παραβατικό παρελθόν στη γειτονιά χωρίς να μας έχει καταγγελθεί κάτι για μεταξύ τους διαφορές».

Παράλληλα, είπε η κυρία Δημογλίδου, εξετάζουμε τα υπολείμματα της χειροβομβίδας για να έχουμε στοιχεία για τον δράστη ή τους δράστες.

Το περιστατικό με την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια και σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Μέλη του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας.

