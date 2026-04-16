Κορυδαλλός: Έκρηξη σε συνεργείο μοτοσικλετών από μπουκάλα συγκόλλησης – Ένας τραυματίας

Αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Κορυδαλλό έκρηξη από μπουκάλα συγκόλλησης σε συνεργείο μοτοσικλετών στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Από το περιστατικό δεν εκδηλώθηκε φωτιά, όμως ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

16 Απρ. 2026 14:59
Pelop News

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου σε συνεργείο μοτοσικλετών στον Κορυδαλλό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Το περιστατικό έγινε στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οφείλεται σε μπουκάλα συγκόλλησης.

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά. Ωστόσο, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Διαβάστε επίσης: Τρόμος στην Καλλιθέα: 27χρονος έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 52χρονη και προσπάθησε να την αρπάξει

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να διαχειριστούν το περιστατικό, να διασφαλίσουν τον χώρο και να φροντίσουν για τη διακομιδή του τραυματία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη εξετάζονται, ενώ το βασικό στοιχείο μέχρι στιγμής είναι ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς δεν ακολούθησε πυρκαγιά μέσα στο συνεργείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:13 Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 14χρονου δράστη
18:12 Δολοφόνησαν εν ψυχρώ διαιτητή στη διάρκεια αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
18:05 Συνάντηση Ερντογάν με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας στο Ντολμάμπαχτσε
18:00 Αντιπαράθεση για δωρεά κερκίδων στον Δήμο Πατρέων για την πλαζ
17:56 Νέα απειλή από το Ισραήλ στο Ιράν: «Πιο επώδυνα πλήγματα» αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες
17:54 Όλα όσα κρύβουν οι κινήσεις του 23χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της Μυρτούς
17:47 Τουρκία: Βίντεο δείχνει τον 14χρονο δράστη να κάνει εξάσκηση σε σκοπευτήριο
17:46 Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17:41 Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών ΙΧ και μεγάλη αναστάτωση
17:39 Σαίξπηρ: Εντοπίστηκε το ακριβές σημείο του σπιτιού του στο Λονδίνο
17:31 Απόφις: Ο «δυνητικά επικίνδυνος» αστεροειδής που θα περάσει δίπλα από τη Γη το 2029
17:31 Σκοτώθηκε ο σπουδαίος τερματοφύλακας Αλεξάντερ Μάνινγκερ
17:20 Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: «Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου»
17:16 Lidl Ελλάς: Ψαλίδι στον πληθωρισμό με μειώσεις τιμών σε 300 προϊόντα καθημερινής ανάγκης
17:13 Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
17:11 Πέτρος Ίμβριος: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα»
17:09 Στην Πάτρα οι αγώνες μπαράζ για την Α2 Εθνική Γυναικών, η ΠΓΕ με τον κόσμο της
17:00 Παραλίες της Αχαΐας για όλα τα γούστα – Δείτε σε ποιες θα αναπτυχθούν καντίνες και ξαπλώστρες
16:57 Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, αύξηση στο πρωτογενές
16:47 Βιρτζίνια: Ο πρώην αντικυβερνήτης Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
