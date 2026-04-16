Κορυδαλλός: Έκρηξη σε συνεργείο μοτοσικλετών από μπουκάλα συγκόλλησης – Ένας τραυματίας

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου σε συνεργείο μοτοσικλετών στον Κορυδαλλό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Το περιστατικό έγινε στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οφείλεται σε μπουκάλα συγκόλλησης.

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά. Ωστόσο, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά και χρειάστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να διαχειριστούν το περιστατικό, να διασφαλίσουν τον χώρο και να φροντίσουν για τη διακομιδή του τραυματία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη εξετάζονται, ενώ το βασικό στοιχείο μέχρι στιγμής είναι ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς δεν ακολούθησε πυρκαγιά μέσα στο συνεργείο.

