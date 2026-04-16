Τρόμος στην Καλλιθέα: 27χρονος έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 52χρονη και προσπάθησε να την αρπάξει

Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Τετάρτης 15 Απριλίου μια 52χρονη γυναίκα στην πλατεία Δαβάκη, στην Καλλιθέα, όταν ένας 27χρονος την πλησίασε ξαφνικά και άρχισε να συμπεριφέρεται με τρόπο που προκάλεσε σοκ και πανικό. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ και κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος επέδειξε τα γεννητικά του όργανα στη γυναίκα και στη συνέχεια δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά φέρεται να την άρπαξε από τον ώμο, επιχειρώντας να την εξαναγκάσει να τον ακολουθήσει. Η 52χρονη, παρά τον φόβο και την πίεση της στιγμής, κατάφερε να αντιδράσει και να ξεφύγει από τα χέρια του.

Αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε αναζητήσεις στην περιοχή. Ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η γυναίκα τον αναγνώρισε χωρίς επιφύλαξη ως τον άνδρα που της επιτέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της Καλλιθέας. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ η σύλληψη του 27χρονου ήρθε γρήγορα μετά την καταγγελία της γυναίκας.

