Τρόμος στην Καλλιθέα: 27χρονος έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 52χρονη και προσπάθησε να την αρπάξει

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα, όταν μια 52χρονη γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν 27χρονο που προχώρησε σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της και επιχείρησε να την τραβήξει μαζί του. Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα από την Αστυνομία.

16 Απρ. 2026 14:48
Pelop News

Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Τετάρτης 15 Απριλίου μια 52χρονη γυναίκα στην πλατεία Δαβάκη, στην Καλλιθέα, όταν ένας 27χρονος την πλησίασε ξαφνικά και άρχισε να συμπεριφέρεται με τρόπο που προκάλεσε σοκ και πανικό. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ και κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος επέδειξε τα γεννητικά του όργανα στη γυναίκα και στη συνέχεια δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά φέρεται να την άρπαξε από τον ώμο, επιχειρώντας να την εξαναγκάσει να τον ακολουθήσει. Η 52χρονη, παρά τον φόβο και την πίεση της στιγμής, κατάφερε να αντιδράσει και να ξεφύγει από τα χέρια του.

Διαβάστε επίσης: Απέδρασε από τη ΔΕΕ και τον έπιασαν λίγη ώρα μετά στον Νέο Κόσμο

Αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε αναζητήσεις στην περιοχή. Ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η γυναίκα τον αναγνώρισε χωρίς επιφύλαξη ως τον άνδρα που της επιτέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της Καλλιθέας. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ η σύλληψη του 27χρονου ήρθε γρήγορα μετά την καταγγελία της γυναίκας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:13 Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 14χρονου δράστη
18:12 Δολοφόνησαν εν ψυχρώ διαιτητή στη διάρκεια αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
18:05 Συνάντηση Ερντογάν με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας στο Ντολμάμπαχτσε
18:00 Αντιπαράθεση για δωρεά κερκίδων στον Δήμο Πατρέων για την πλαζ
17:56 Νέα απειλή από το Ισραήλ στο Ιράν: «Πιο επώδυνα πλήγματα» αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες
17:54 Όλα όσα κρύβουν οι κινήσεις του 23χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της Μυρτούς
17:47 Τουρκία: Βίντεο δείχνει τον 14χρονο δράστη να κάνει εξάσκηση σε σκοπευτήριο
17:46 Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17:41 Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών ΙΧ και μεγάλη αναστάτωση
17:39 Σαίξπηρ: Εντοπίστηκε το ακριβές σημείο του σπιτιού του στο Λονδίνο
17:31 Απόφις: Ο «δυνητικά επικίνδυνος» αστεροειδής που θα περάσει δίπλα από τη Γη το 2029
17:31 Σκοτώθηκε ο σπουδαίος τερματοφύλακας Αλεξάντερ Μάνινγκερ
17:20 Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: «Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου»
17:16 Lidl Ελλάς: Ψαλίδι στον πληθωρισμό με μειώσεις τιμών σε 300 προϊόντα καθημερινής ανάγκης
17:13 Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
17:11 Πέτρος Ίμβριος: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα»
17:09 Στην Πάτρα οι αγώνες μπαράζ για την Α2 Εθνική Γυναικών, η ΠΓΕ με τον κόσμο της
17:00 Παραλίες της Αχαΐας για όλα τα γούστα – Δείτε σε ποιες θα αναπτυχθούν καντίνες και ξαπλώστρες
16:57 Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, αύξηση στο πρωτογενές
16:47 Βιρτζίνια: Ο πρώην αντικυβερνήτης Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ