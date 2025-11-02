Κορυφώθηκαν οι εορτασμοί για την Απελευθέρωση της Πάτρας από τους Οθωμανούς – Παρέλαση στη Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Με κάθε επισημότητα και έντονη συγκίνηση κορυφώθηκαν σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Πάτρας, που διοργανώθηκαν στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου και στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με δοξολογία στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, των αρχών και πλήθους πολιτών.

Ακολούθησε παρέλαση αναβιωτικών και τοπικών συλλόγων παραδοσιακών χορών, που κινήθηκαν επί της Ρήγα Φεραίου, από την Αγίου Νικολάου έως τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, πλαισιωμένοι από μουσική μπάντα και μέλη συλλόγων με παραδοσιακές στολές και λάβαρα.

Στον προαύλιο χώρο του ναού τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και έγινε η ανάγνωση του πανηγυρικού της ημέρας, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Ηρώο υπέρ των πεσόντων, εκ μέρους του κλήρου, του λαού και της πολιτείας.

Κατά την τελετή απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες σε συμμετέχοντες φορείς και συλλόγους, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκε παραδοσιακό κέρασμα στους παρευρισκόμενους.

Ιστορική αναφορά και συμμετοχή του «Αγήματος Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών & Παναγιώτης Καρατζάς».

Ιδιαίτερο χρώμα στις εκδηλώσεις έδωσε η συμμετοχή του Αγήματος Ιστορικής Αναβίωσης Πατρών & Παναγιώτης Καρατζάς, μιας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας που ιδρύθηκε το 2018 με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης.

Η δράση της εστιάζει στην περίοδο του 1821, με αντίγραφα στολών και αυθεντικά κειμήλια της εποχής, αποδίδοντας φόρο τιμής στον Πατρινό ήρωα Παναγιώτη Καρατζά, τον πρωτεργάτη και φυσικό στρατιωτικό ηγέτη της εξέγερσης της Πάτρας στις 23 Μαρτίου 1821.

Το Άγημα έχει λάβει μέρος σε δεκάδες τοπικές εορτές, παρελάσεις και εκδηλώσεις τιμής, σε όλη την Ελλάδα, αφιλοκερδώς, εκπροσωπώντας την Πάτρα με σεβασμό και ιστορική αυθεντικότητα.

Η σημερινή μέρα αποτέλεσε, για άλλη μια χρονιά, ύμνο στην ελευθερία και την ιστορική μνήμη της πόλης, που τιμά με υπερηφάνεια τους αγωνιστές της.

