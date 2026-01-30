Κοσιώνη: Τα νέα για την κατάσταση της υγείας της, οι τελευταίες πληροφορίες

Καλά είναι τα νέα για τη Σία Κοσιώνη, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε απλό θάλαμο, περιμένοντας τη νέα εκτίμηση των γιατρών για το εξιτήριό της. Η anchorwoman του ΣΚΑΙ προσβλήθηκε από πνευμονόκοκκο και είχε εισαχθεί αμέσως στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου.

Τα δύσκολα πέρασαν για τη Σία Κοσιώνη, καθώς η κατάσταση της υγείας της δημοσιογράφου του ΣΚΑΙ παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ, μεταφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και εισήχθη αμέσως στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia, οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Στόχος της ιατρικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί εάν η κλινική της εικόνα επιτρέπει την έκδοση εξιτηρίου, ώστε η Σία Κοσιώνη να μπορέσει να συνεχίσει την αποθεραπεία της στο σπίτι. Μέχρι τότε εξακολουθεί να βρίσκεται σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iatropedia, η δημοσιογράφος είναι ευδιάθετη, ενώ στην επικοινωνία που έχει με τους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός της, δηλώνει δυνατή και ανυπόμονη ώστε να επιστρέψει στα καθήκοντά της.

Καθ’ όλη τη διάρκειά της περιπέτειας της υγείας της, βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της, ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης.

