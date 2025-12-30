Κώστας Δόξας: Θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλοι με την πρώην γυναίκα μου

Για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του απάντησε ο Κώστας Δόξας, επισημαίνοντας πως θα μπορούσαν να είναι φίλοι με την Μαρία Δεληθανάση, καθώς είναι πάντα εκεί για το παιδί τους και το γεγονός πως πηγαίνει κόντρα σε όλο αυτό, μόνο κακό φαίνεται να κάνει.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή Πρωινό την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου και εξήγησε πως έχει προσπαθήσει να βρει μία ειρηνική λύση με τη μητέρα της κόρης του, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια απάντηση από την πλευρά της είτε μέσω της ίδιας είτε μέσω των δικηγόρων της.

Ο Κώστας Δόξας ανέφερε συγκεκριμένα: «Έχει γίνει μία προσπάθεια από πλευράς μας για ειρήνευση, είτε αυτή είναι επίσημη, δηλαδή από τους δικηγόρους προς τους δικηγόρους. Απάντηση δεν παίρνουμε. Τώρα για το κομμάτι που κατηγορούμαστε, ότι δεν μπορείς να ζητάς ειρήνευση από τη μία και από την άλλη να κάνεις μηνύσεις, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ακούσει ποτέ στα κανάλια από την άλλη πλευρά σε τι αφορούν αυτές οι μηνύσεις. Αν αυτές οι μηνύσεις έχουν να κάνουν με την προστασία ενός παιδιού, αν έχουν να κάνουν με ποινικά δικαστήρια και αν παραπέμπονται από εισαγγελείς. Αυτό δεν μας το έχουν πει. Το οποίο προφανώς έχει να κάνει με το επικοινωνιακό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μία σχέση που θα υπάρχει αυτό το ανθρώπινο για πάντα. Έχουμε ένα παιδί με την πρώην γυναίκα μου. Θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλοι. Βλέπεις ότι έχεις έναν μπαμπά, ο οποίος όχι απλά είναι εκεί για το παιδί… Η Σοφία είναι η Σοφία και μετά πάνε όλα τα άλλα. Και πας κόντρα σε όλο αυτό, που πολλές φορές βλέπουμε να κάνει κακό στα παιδιά περισσότερο».

Ο Κώστας Δόξας παντρεύτηκε τη Μαρία Δεληθανάση στις 14 Φεβρουαρίου 2017 και χώρισαν το Δεκέμβριο του 2020. Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2021, ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη ανάμεσά τους, όταν η πρώην σύζυγός του κατήγγειλε τον τραγουδιστή για επαναλαμβανόμενους ξυλοδαρμούς σε βάρος της, ακόμη και κατά διάρκεια της κύησης και υπέβαλε μήνυση και αγωγή εναντίον του. Ο Κώστας Δόξας, με δήλωσή του, χαρακτήρισε παντελώς αβάσιμες τις καταγγελίες, δηλώνοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν νέες μηνύσεις και αγωγές μεταξύ τους. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



