Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»

Για πρώτη φορά φέτος αμέσως μετά από το τέλος ενός αγώνα στη φετινή National League 1, δεν έγιναν πολλές δηλώσεις από πλευράς Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ. Η βαριά ήττα, άλλωστε, από τον Εσπερο Λαμίας, εκτός έδρας με σκορ 98-68, έχει προκαλέσει ένα πολύ δυνατό σοκ στις τάξεις της ομάδας, η οποία μάλλον είχε στραμμένη την προσοχή της περισσότερο στο… Πατρινό Καρναβάλι, παρά στα του παρκέ.

Είναι χαρακτηριστική η λακωνική τοποθέτηση του προπονητή της Ενωσης Κώστα Ρουμελιώτη: «Ηταν το χειρότερο παιχνίδι μας στη διετία που είμαι στην ομάδα και η εμφάνισή μας δεν επιδέχεται κριτικής». Ως καλός «καπετάνιος» ανέλαβε την ευθύνη της συντριβής, μια ευθύνη, πάντως, που αναλογεί και σε άλλους…

