Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ συνετρίβη από τον Εσπερο στη Λαμία και ο προπονητής της πατρινής ομάδας Κώστας Ρουμελιώτης ανέλαβε την ευθύνη.

23 Φεβ. 2026 15:30
Για πρώτη φορά φέτος αμέσως μετά από το τέλος ενός αγώνα στη φετινή National League 1, δεν έγιναν πολλές δηλώσεις από πλευράς Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ. Η βαριά ήττα, άλλωστε, από τον Εσπερο Λαμίας, εκτός έδρας με σκορ 98-68, έχει προκαλέσει ένα πολύ δυνατό σοκ στις τάξεις της ομάδας, η οποία μάλλον είχε στραμμένη την προσοχή της περισσότερο στο… Πατρινό Καρναβάλι, παρά στα του παρκέ.

Είναι χαρακτηριστική η λακωνική τοποθέτηση του προπονητή της Ενωσης Κώστα Ρουμελιώτη: «Ηταν το χειρότερο παιχνίδι μας στη διετία που είμαι στην ομάδα και η εμφάνισή μας δεν επιδέχεται κριτικής». Ως καλός «καπετάνιος» ανέλαβε την ευθύνη της συντριβής, μια ευθύνη, πάντως, που αναλογεί και σε άλλους…

