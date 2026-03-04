Κουβέιτ: Νεκρό 11χρονο κορίτσι από συντρίμμια ιπτάμενου αντικειμένου

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ σήμερα, Τετάρτη 4/03/2026 ότι κορίτσι 11 ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.

Έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

