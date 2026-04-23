Κοβέσι από τους Δελφούς: Αιχμές για την Ελλάδα, πίεση για τους εισαγγελείς και νέο μήνυμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τόσο στη δημόσια συζήτηση που είχε με τον Παύλο Τσίμα όσο και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αργότερα σε δημοσιογράφους.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επέστρεψε με επιμονή στο συγκεκριμένο θέμα, δείχνοντας ότι παραμένει ένα ανοιχτό σημείο έντασης με τις ελληνικές αρχές. Ταυτόχρονα, έστρεψε ξανά το βλέμμα στις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην άρση ασυλίας βουλευτών και στις δυσκολίες που, όπως είπε, συναντά η EPPO στην Ελλάδα εξαιτίας περιορισμένων πόρων αλλά και θεσμικών αγκυλώσεων.

Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων και το μήνυμα προς την Αθήνα

Η Λάουρα Κοβέσι ξεκαθάρισε ότι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει ήδη αποφασίσει την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, με την ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε για περισσότερους από 100 εισαγγελείς σε 22 κράτη-μέλη. Όπως τόνισε, η απόφαση αυτή δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Διαβάστε επίσης: Κοβέσι από τους Δελφούς: Να κλείσει γρήγορα η έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα

Έστειλε μάλιστα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, λέγοντας πως όποιος θεωρεί ότι το Κολέγιο δεν έλαβε τη σωστή απόφαση μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Με αυτή τη φράση έδειξε ότι η EPPO αντιμετωπίζει το θέμα ως απολύτως θεσμικά κλεισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, εξήγησε ότι στην ελληνική περίπτωση υπάρχει ένα επιπλέον διοικητικό στάδιο λόγω του τρόπου με τον οποίο ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο εθνικό δίκαιο. Αρμόδιο, όπως είπε, είναι το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο, για το οποίο δήλωσε ότι εμπιστεύεται πως θα πάρει τη σωστή απόφαση, αποφεύγοντας ωστόσο να ανοίξει συζήτηση για ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης.

«Έκαναν εξαιρετική δουλειά»

Ερωτηθείσα για το ποιος μπορεί να έχει συμφέρον από την αποχώρηση των συγκεκριμένων εισαγγελέων, η Κοβέσι δεν έδωσε ευθεία απάντηση. Προτίμησε, όμως, να τονίσει ότι οι συγκεκριμένοι λειτουργοί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και αναρωτήθηκε ποιος θα μπορούσε να έχει λόγο να μη συνεχίσουν.

Η διατύπωση αυτή είχε βαρύ πολιτικό υπονοούμενο, χωρίς να μετατραπεί σε άμεση καταγγελία. Έδειξε όμως καθαρά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όχι μόνο στηρίζει τους ανθρώπους της στην Ελλάδα, αλλά θεωρεί και κρίσιμη τη συνέχιση της παρουσίας τους στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ακρωνύμιο για διαφθορά, νεποτισμό και πελατειακές σχέσεις»

Στο σκέλος των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Λάουρα Κοβέσι επέλεξε να επαναλάβει μια φράση που είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση από προηγούμενη παρέμβασή της: χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων.

Με αυτή τη διατύπωση έδειξε ότι η θέση της όχι μόνο δεν έχει αμβλυνθεί, αλλά παραμένει απολύτως σκληρή. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίστηκε την υπόθεση «σε δόσεις», τονίζοντας ότι τέτοιου είδους κατηγορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την ίδια, όλος αυτός ο θόρυβος επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από την ουσία, που δεν είναι άλλη από το τι ακριβώς συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί, ουσιαστικά, τοποθέτησε ξανά το κέντρο βάρους της υπόθεσης.

Πίεση για πόρους και ενίσχυση της έρευνας

Η επικεφαλής της EPPO περιέγραψε και τη δυσκολία με την οποία προχωρούν αυτές οι έρευνες, λέγοντας ότι στην πράξη μόνο ένας αστυνομικός συνεργαζόταν με τους δύο εισαγγελείς, ενώ τρία μόλις άτομα καλούνται να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα και εκατοντάδες παρακολουθήσεις.

Όπως εξήγησε, αυτή η κατάσταση δεν επιτρέπει εύκολη και γρήγορη πρόοδο, γι’ αυτό και έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σύμφωνα με όσα είπε, υπήρξε συμφωνία για ενίσχυση της έρευνας με περισσότερους αστυνομικούς, ώστε να επιταχυνθεί η δουλειά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το μήνυμα για τα πολιτικά πρόσωπα

Η Κοβέσι πήρε σαφή θέση και απέναντι στις αιτιάσεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλέκει πολιτικούς επειδή αυτοί απλώς μεσολαβούσαν για πολίτες ή για διοικητικές υποθέσεις. Η απάντησή της ήταν κάθετη: όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία συνιστούν εγκλήματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς δεν μπορεί να την πείσει ότι τέτοιες πράξεις εντάσσονται στη φυσιολογική δουλειά ενός πολιτικού.

Η φράση αυτή ήταν από τις πιο βαριές της παρουσίας της στους Δελφούς, γιατί ουσιαστικά απέρριψε κάθε απόπειρα πολιτικής σχετικοποίησης των ερευνώμενων πράξεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαιρέτισε και την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι αυτό δείχνει πως υπάρχει βούληση να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη. Ταυτόχρονα, διευκρίνισε ότι η άρση ασυλίας δεν συνιστά καταδίκη ή απαγγελία κατηγορίας, αλλά απαραίτητο διαδικαστικό βήμα για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, ακόμη και αθωωτικά.

Συμφωνία με την ανάγκη επιτάχυνσης

Η Λάουρα Κοβέσι συμφώνησε επίσης με τη θέση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες στις δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Όπως είπε, είχε σχετική συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης για πιθανές νομοθετικές αλλαγές και κατανόησε ότι υπάρχει διάθεση να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να κινηθούν πιο γρήγορα οι υποθέσεις.

Έδειξε μάλιστα ότι βλέπει θετικά αυτό το ενδεχόμενο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο.

«Κουράστηκα να ακούω “έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα”»

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παρουσίας της ήταν όταν εξέφρασε την ενόχλησή της για τη φράση «έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα». Όπως είπε, έχει κουραστεί να την ακούει και δεν θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για πρακτικές που δεν στέκουν θεσμικά ή λογικά.

Για να δείξει τι εννοεί, έφερε μάλιστα ως παράδειγμα μια παλαιότερη νομοθετική πρόβλεψη που, όπως περιέγραψε, επέτρεπε σε κάποιον που είχε διαπράξει απάτη και είχε επιστρέψει χρήματα να φεύγει ελεύθερος. Όπως τόνισε, αυτό τη σόκαρε όταν το συνάντησε στην αρχή της θητείας της, προσθέτοντας πάντως ότι στη συνέχεια ο νόμος άλλαξε.

Διπλασιασμός υποθέσεων και μήνυμα για τη διαφθορά

Η Κοβέσι ανέφερε ακόμη ότι φέτος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέγραψε διπλάσιο αριθμό νέων υποθέσεων στην Ελλάδα. Κατά την άποψή της, αυτό δεν είναι κακό σημάδι, αλλά ένδειξη ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τον θεσμό και καταφεύγουν σε αυτόν όταν θεωρούν ότι πρέπει να ερευνηθούν σοβαρές υποθέσεις.

Οι ελληνικές υποθέσεις, όπως είπε, αντιστοιχούν περίπου στο 5% του συνολικού φόρτου της EPPO.

Παράλληλα, θέλησε να στείλει και ένα πιο γενικό μήνυμα για τη διαφθορά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει «καθαρή χώρα». Με μια χαρακτηριστική παρομοίωση, ανέφερε ότι όταν κρύβεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί, το σπίτι δεν είναι καθαρό. Έτσι επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τα εθνικά στερεότυπα στην ανάγκη πραγματικής έρευνας και θεσμικής αντιμετώπισης.

«Δεν σχολιάζω τι λένε πολιτικοί»

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την κριτική που δέχεται προσωπικά, η Λάουρα Κοβέσι απέφυγε να απαντήσει στην ουσία. Όπως είπε, δεν σχολιάζει όσα λένε οι πολιτικοί, γιατί διαφορετικά θα περνούσε 23 ώρες την ημέρα απαντώντας.

Με δόση χιούμορ, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν και άλλες ανάλογες υποθέσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα, απάντησε από τους Δελφούς ότι ίσως θα έπρεπε να ερωτηθεί το Μαντείο. Στη συνέχεια, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά στη χώρα υποθέσεις φοροδιαφυγής, απάτης και απάτης σε διαγωνισμούς, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν σε αυτές εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.

Η συνολική παρουσία της στους Δελφούς είχε καθαρό αποτύπωμα: πίεση για θεσμική καθαρότητα, στήριξη στους εισαγγελείς της EPPO στην Ελλάδα, επιμονή στην ουσία του φακέλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα σαφές μήνυμα ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν μπορεί να σκοντάφτει ούτε σε δικαιολογίες ούτε σε πολιτικούς περισπασμούς.

