Κοζάνη: Μάχη για 17χρονη μαθήτρια, κρίσιμες ώρες μετά τον τραυματισμό της

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» η ανήλικη

15 Απρ. 2026 18:21
Pelop News

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης μια 17χρονη μαθήτρια από την Κοζάνη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Η νεαρή κοπέλα, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης, φέρει ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διαγνωστεί με κάταγμα κρανίου και σοβαρό αιμάτωμα, ενώ υπέστη και ολική ρήξη τυμπάνου. Η μητέρα της 17χρονης επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας πως οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας της.

Τόσο οι αστυνομικές αρχές όσο και η οικογένεια της ανήλικης αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση της στο έδαφος και τον επακόλουθο τραυματισμό της. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, που έλαβε χώρα περίπου στις 05:30 το πρωί.

Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, η έρευνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ημερών να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις ώρες στο κέντρο της Κοζάνης

