Κραν Μοντανά: Δείτε πως ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, οι οποίες καταγράφουν τις στιγμές πριν από τη φονική πυρκαγιά, κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο.

Τη γνησιότητα των εικόνων έχει επαληθεύσει το Sky News. Σε αυτές διακρίνονται θαμώνες του καταστήματος λίγη ώρα πριν εκδηλωθεί η φωτιά, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στην Ελβετία.

Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV — Tony Truant (@TonyTruant01) January 2, 2026

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 100 τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους αγνοούμενους η 15χρονη ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη.

Διαβάστε επίσης: Ελβετία: Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, η στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά ΒΙΝΤΕΟ

Στις φωτογραφίες φαίνονται μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνήματα να υψώνονται στον χώρο του μπαρ. Όπως έχουν αναφέρει αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την οροφή και να εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Σε μία από τις εικόνες διακρίνεται νεαρός άνδρας στο πίσω μέρος του χώρου, ο οποίος φέρεται να είναι το ίδιο άτομο που έχει καταγραφεί σε άλλο υλικό να επιχειρεί να περιορίσει τις φλόγες. Άλλη φωτογραφία απεικονίζει γυναίκα να βρίσκεται στους ώμους άνδρα, κρατώντας μπουκάλι με πυροτεχνήματα, λίγα λεπτά πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Δείτε ακόμα: Η Ελλάδα δηλώνει ετοιμότητα για υποδοχή εγκαυματιών από το Κραν Μοντανά

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



