Κραν Μοντανά: Δείτε πως ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες από το εσωτερικό του Le Constellation δείχνουν θαμώνες με πυροτεχνήματα λίγο πριν ξεσπάσει η φονική φωτιά

02 Ιαν. 2026 14:25
Pelop News

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, οι οποίες καταγράφουν τις στιγμές πριν από τη φονική πυρκαγιά, κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο.

Τη γνησιότητα των εικόνων έχει επαληθεύσει το Sky News. Σε αυτές διακρίνονται θαμώνες του καταστήματος λίγη ώρα πριν εκδηλωθεί η φωτιά, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 100 τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους αγνοούμενους η 15χρονη ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη.

Στις φωτογραφίες φαίνονται μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνήματα να υψώνονται στον χώρο του μπαρ. Όπως έχουν αναφέρει αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την οροφή και να εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Σε μία από τις εικόνες διακρίνεται νεαρός άνδρας στο πίσω μέρος του χώρου, ο οποίος φέρεται να είναι το ίδιο άτομο που έχει καταγραφεί σε άλλο υλικό να επιχειρεί να περιορίσει τις φλόγες. Άλλη φωτογραφία απεικονίζει γυναίκα να βρίσκεται στους ώμους άνδρα, κρατώντας μπουκάλι με πυροτεχνήματα, λίγα λεπτά πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

