Ελβετία: Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, η στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά ΒΙΝΤΕΟ

Εφηβη ελληνικής καταγωγής 15 ετών που βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά αναζητούν οι συγγενείς της, κάνοντας εκκλήσεις για πληροφορίες μέσα από τα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιά στο μπαρ» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία στο νυχτερινό κέντρο της Ελβετίας, όπου μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, έχασαν τη ζωή τους περισσότερα από 40 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 100.

Στο ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου καταγράφεται η φωτιά να εκδηλώνεται και να εξαπλώνεται γρήγορα στην οροφή, προκαλώντας πανικό στους νεαρούς θαμώνες, οι οποίοι έσπευσαν προς τις σκάλες για να διαφύγουν. Άλλα πλάνα, τα οποία κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, δείχνουν καυτά υλικά να πέφτουν από την οροφή.

No terror attack, no explosion in Crans Montana. Just an incompetent fire inspector paired with bad luck. pic.twitter.com/PxC9BE1NMU — Konstantin F. Prinz (@kfp) January 1, 2026

Σε κάποιο από τα βίντεο, φαίνεται ένα άτομο να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας ένα λευκό πουκάμισο, αλλά η κίνηση φαίνεται να επιδεινώνει τις φλόγες, οι οποίες συνεχίζουν να εξαπλώνονται.

