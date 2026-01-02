Φονική πυρκαγιά – Ελβετία: 16χρονος Ιταλός το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα, γονείς αναζητούν τα παιδιά τους ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο 16χρονος Ιταλός παίκτης του γκόλφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, είναι το πρώτο ταυτοποιημένο θύματης φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά, στην Ελβετία.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ το επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ θρηνεί την απώλεια του Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ενός νεαρού αθλητή που έφερε πάθος και αυθεντικές αξίες», αναφέρει η δήλωση.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν. Εμανουέλε, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας».

Ο νεαρός Ιταλός, κάτοικος του Ντουμπάι, βρισκόταν στον κατάλογο αγνοουμένων που δημοσίευσε το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γκαλεπίνι είναι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας.

Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του καντονιού Βαλέ, Ματίας Ρεϊνάρ.

Ωστόσο, αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει μόνο όσους έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από την υπηρεσία διάσωσης του Βαλέ, KWRO, εξήγησε ο Ελβετός αξιωματούχος στην εφημερίδα «Walliser Bote».

Επιπλέον, υπήρχαν κι άλλοι σοβαρά τραυματίες που είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία μέσω άλλων οδών.

#Switzerland

At least 10 people were dead and 10 others were injured after a blast at a luxury bar in Switzerland triggered a massive fire during New Year’s Eve celebrations. #cransmontana The explosion, #HappyNewYear2026 which happened at the Le Constellation Bar and Lounge in… pic.twitter.com/aezUv3iDT0 — Kumar Ranjan (@Kumarranjan1182) January 1, 2026

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης (CHUV). Σύμφωνα με τον Wassim Raffoul, επικεφαλής ιατρό του νοσοκομείου Morges, περίπου 13 ενήλικες και 8 νεαρά νοσηλεύονται εκεί με εγκαύματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, περισσότερο από το 60% της επιφάνειας του σώματος έχει καεί, εξήγησε ο Raffoul στο RTS.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας για την ταυτοποίηση – «Πολύ δύσκολη δουλειά»

Πολλές οικογένειες παραμένουν αβέβαιες για την τύχη των συγγενών τους την επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς. Η αναγνώριση των περίπου 40 θυμάτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας το πρωί της Παρασκευής.

Οι διαδικασίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος στο πρακτορείο ειδήσεων Keystone-SDA. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, δεδομένου του μεγάλου αριθμού θανάτων, τόνισε.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν μπορούσε να προσδιοριστεί οριστικά μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

«Ο πορτιέρης μας έδιωξε – αυτό μας έσωσε τη ζωή»

Ο 19χρονος Όσκαρ ήθελε να πάει στο «Le Constellation» με φίλους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αλλά ο πορτιέρης τον απέρριψε λόγω υπερπληθυσμού, δήλωσε στην «Bild».

Όταν προσπάθησε να μπει από μια πλαϊνή είσοδο, το σχέδιό του απέτυχε λόγω έλλειψης κωδικού πρόσβασης. «Ο φίλος μου ξέχασε τον κωδικό. Αυτό μας έσωσε τη ζωή».

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, η φωτιά ξέσπασε στο μπαρ. Ο 19χρονος συχνά διασκέδαζε στο Κραν-Μοντανά. Ήταν συνηθισμένη πρακτική να βάζουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας.

«Μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία αυτής της χώρας», έτσι περιγράφει ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν την τραγωδία από την πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κραν-Μοντανά.

«Πολλά από τα θύματα ήταν νέοι, γεμάτοι ελπίδα και όνειρα», δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης.

A night of New Year’s celebration turned into tragedy 💔

At least 40 feared dead and 100+ injured after a devastating fire engulfed Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland.

The country mourns.

Thoughts with the victims and families.#CransMontana #Switzerland… pic.twitter.com/bwKmq9CxCX — Michael Bogbo (@mikesensational) January 1, 2026

«Δεν ξέρω αν ο γιος μου είναι ακόμα ζωντανός».

Η Λετίσια Μπρόνταρντ-Σίτρε από τη δυτική Ελβετία αναζητά απεγνωσμένα τον γιο της από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια υποστήριξης και χιλιάδες αναδημοσιεύσεις στο Facebook.

Εκεί γράφει: «Ο γιος μου, Άρθουρ Μπρόνταρντ, γεννημένος στις 22 Φεβρουαρίου 2009, είναι ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν-Μοντανά. Δεν γνωρίζουμε αν είναι ζωντανός ή πού βρίσκεται. Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το σε ποιο νοσοκομείο βρίσκεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!»

«Ελπίζω ότι η φωτογραφία του γιου μου θα κάνει τον γύρο του κόσμου», είπε η απελπισμένη μητέρα αργά το βράδυ της Πέμπτης. «Θα βρω τον Άρθουρ, είμαι σίγουρη γι’ αυτό. Δεν θα περιμένω να τον βρει κάποιος άλλος. Θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο η ίδια». Η μητέρα πήγε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης.

Από το ατύχημα, οι γονείς του Άρθουρ δεν έχουν λάβει καμία πληροφορία για την κατάσταση του γιου τους: «Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες από τότε που εξαφανίστηκε ο Άρθουρ και δεν έχουμε νέα. Ζω έναν εφιάλτη, έναν πραγματικό εφιάλτη», είπε.

Δημιουργήθηκε λογαριασμός Instagram

Εν τω μεταξύ, συγγενείς αναζητούν τους αγνοούμενους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένας προσωρινός λογαριασμός στο Instagram , ο οποίος θα διαγραφεί μόλις βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Οι διαχειριστές του λογαριασμού δημοσιεύουν φωτογραφίες των αγνοουμένων.

Μεταξύ πολλών δημοσιεύσεων υπάρχουν πληροφορίες για τους νέους που βρέθηκαν στο “Le Constellation” το βράδυ της Τετάρτης. Οι συγγενείς παρέχουν τους αριθμούς τηλεφώνου τους και ελπίζουν να επικοινωνήσουν σύντομα μαζί τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η φωτογραφία του Arthur.

Πολλοί Ιταλοί είναι μεταξύ των θυμάτων. Είναι γνωστό ότι 12 έως 15 Ιταλοί νοσηλεύτηκαν μετά την πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. Περίπου ο ίδιος αριθμός εξακολουθεί να αγνοείται.

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι ο 16χρονος Τζιοβάνι Ταμπούρι από την Μπολόνια.

Η μητέρα του απηύθυνε έκκληση για να βρεθεί ο γιος της. «Καλούμε όλα τα νοσοκομεία, αλλά κανείς δεν ξέρει τίποτα, ειδικά επειδή οι ασθενείς είναι σε άθλια κατάσταση», δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica. Ο Τζιοβάνι βρισκόταν σε διακοπές με τον πατέρα του, ο οποίος έχει σπίτι στην Ελβετία.

