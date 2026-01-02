Η Ελλάδα δηλώνει ετοιμότητα για υποδοχή εγκαυματιών από το Κραν Μοντανά

Σε συντονισμό τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Προστασίας μετά από αίτημα της Ελβετίας μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού

Η Ελλάδα δηλώνει ετοιμότητα για υποδοχή εγκαυματιών από το Κραν Μοντανά Φωτό Reuters
02 Ιαν. 2026 13:18
Pelop News

Τη διαθεσιμότητά της να υποδεχθεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά γνωστοποίησε η Ελλάδα, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η Ελβετία στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για τη νοσηλεία τραυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Διαβάστε επίσης: Ελβετία: Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, η στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά ΒΙΝΤΕΟ

Όπως αναφέρεται, οι ελβετικές αρχές επέλεξαν σε πρώτο στάδιο τη μεταφορά ασθενών σε γειτονικές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική εγγύτητα καθώς και γλωσσικούς παράγοντες.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένοντας σε κατάσταση ετοιμότητας για την άμεση ανταπόκριση σε ενδεχόμενο νέο αίτημα από την ελβετική πλευρά.

Δείτε ακόμα: Φονική πυρκαγιά – Ελβετία: 16χρονος Ιταλός το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα, γονείς αναζητούν τα παιδιά τους ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:18 Η Ελλάδα δηλώνει ετοιμότητα για υποδοχή εγκαυματιών από το Κραν Μοντανά
13:10 Καματερό: Σύλληψη 21χρονου για αρπαγή και εκβίαση
13:08 Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: «Θα κόψουμε το χέρι σε όποιον παρέμβει»
13:00 Το ηφαίστειο «Αίτνα» βρυχάται, νέες εκρήξεις ΒΙΝΤΕΟ
12:53 Οι πρώτες μάχες του 2026 στην Α2 Εθνική, ξεχωρίζει το Παμβοχαϊκός-Ολυμπιάδα
12:45 Γιάννενα: Ενας 14χρονος στο νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης
12:38 ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε και άλλο το ποσοστό ανεργίας
12:30 Παναχαϊκή: Και δύο τέτοιους να πάρει, μια χαρά θα είναι…
12:23 Αργουν να ανοίξουν οι πίστες στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων
12:15 Χαμηλώνουν τα όρια, αυξάνονται τα πρόστιμα, τι δηλώνει ο διοικητής τη Τροχαίας Πατρών
12:07 Καρπενήσι: Ιδανική επιλογή για εορταστική απόδραση
11:59 Αιώνιοι φοιτητές: Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση διαγραφής, σβήστηκαν 308.605 άτομα
11:52 Ελβετία: Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, η στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:50 Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία του 2025
11:49 Δείτε ποιος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου έκλεισε έναν αιώνα ζωής! ΒΙΝΤΕΟ
11:44 Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου
11:40 Γιος έστειλε τον πατέρα του στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο
11:36 Μίνι αθλητικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του ΑΣΟ-Αυτοψία από Πελετίδη στις 8/1
11:29 Φονική πυρκαγιά – Ελβετία: 16χρονος Ιταλός το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα, γονείς αναζητούν τα παιδιά τους ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
11:25 Θέμα χρόνου να ξεκινήσει η παραγωγή του… ιπταμένου αυτοκινήτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ