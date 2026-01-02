Η Ελλάδα δηλώνει ετοιμότητα για υποδοχή εγκαυματιών από το Κραν Μοντανά

Τη διαθεσιμότητά της να υποδεχθεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά γνωστοποίησε η Ελλάδα, έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η Ελβετία στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για τη νοσηλεία τραυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όπως αναφέρεται, οι ελβετικές αρχές επέλεξαν σε πρώτο στάδιο τη μεταφορά ασθενών σε γειτονικές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική εγγύτητα καθώς και γλωσσικούς παράγοντες.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένοντας σε κατάσταση ετοιμότητας για την άμεση ανταπόκριση σε ενδεχόμενο νέο αίτημα από την ελβετική πλευρά.

