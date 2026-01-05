Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν και οι 40 νεκροί από την πυρκαγιά στο μπαρ, οι μισοί ανήλικοι

Οι ελβετικές αρχές ταυτοποίησαν και τα 40 θύματα της φονικής πυρκαγιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά.  Ανάμεσα στα θύματα πολίτες επτά χωρών, ηλικίας 14 έως 39 ετών. Οι μισοί ανήλικοι. Συνολικά 119 τραυματίες από το τραγικό περιστατικό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

05 Ιαν. 2026 9:33
Στην ταυτοποίηση και των 40 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά προχώρησαν οι αρχές, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η αστυνομία του καντονιού Βαλέ. Από τους νεκρούς, οι 20 ήταν ανήλικοι.

Το πολύνεκρο περιστατικό σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν ξέσπασε φωτιά στο κατάστημα, προκαλώντας πανικό και σοβαρές απώλειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, τα θύματα ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών και προέρχονταν από επτά διαφορετικές χώρες.

Ειδικότερα, μεταξύ των νεκρών καταγράφονται 21 Ελβετοί, εννέα Γάλλοι –μεταξύ αυτών μία Γαλλοελβετίδα και μία 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα (γαλλική, ισραηλινή και βρετανική)– έξι Ιταλοί, εκ των οποίων ένας είχε και την υπηκοότητα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και μία Βελγίδα, μία Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά δημογραφικά στοιχεία για τα θύματα, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει τα ονόματά τους. Μεταξύ των Ελβετών περιλαμβάνονται έντεκα γυναίκες και δέκα άνδρες, αρκετοί εκ των οποίων ήταν έφηβοι. Αντίστοιχα, σημαντικός αριθμός ανηλίκων καταγράφεται και μεταξύ των θυμάτων από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Παράλληλα, από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν συνολικά 119 άτομα, εκ των οποίων οι 113 έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά συνεχίζονται.

