«Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί», καταγγελία για σύλληψη 13χρονου στου Γκύζη

Στην Αθήνα παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της πρωτεύουσας, ένας 13χρονος μαθητής μετά από καταδίωξη στου Γκύζη, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων.

Αυτή τη σοβαρή καταγγελία έκανε ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου Αθηνών στην περιοχή του Γκύζη – Αμπελοκήπων, σύμφωνα με τον οποίο, το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ο 13χρονος μαθητής συνελήφθη και του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες.

Ο ανήλικος «βρέθηκε έξω από ένα υπό κατάληψη Γυμνάσιο, την ώρα που το ένα μετά το άλλο πολλά σχολεία της Αθήνας κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με αποφάσεις των μαθητών», τονίζει ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, την παραμονή της μεγάλης πανελλαδικής κινητοποίησης μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φοιτητών για τα φλέγοντα προβλήματα της παιδείας, η Αστυνομία συνέλαβε μετά από καταδίωξη έναν μαθητή του 23ου Γυμνασίου Αθηνών.

Το «έγκλημά» του; Βρέθηκε έξω από ένα υπό κατάληψη Γυμνάσιο, την ώρα που το ένα μετά το άλλο πολλά σχολεία της Αθήνας κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση με αποφάσεις των μαθητών. Το παιδί ακινητοποιήθηκε με τη βία, του πέρασαν πισθάγκωνα χειροπέδες (!) και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων.

Η αστυνομική αυθαιρεσία έφτασε στο σημείο να γίνει ανάκριση σε 13χρονο παιδί, χωρίς την παρουσία της μητέρας του, δικηγόρου ή ψυχολόγου. Το παιδί δέχτηκε απειλές για να «δώσει» τους «συνεργούς» του, το υποχρέωσαν να υπογράψει «ένα χαρτί που δεν διάβασε», άνοιξαν το τηλέφωνό του με τη βία και παρακολούθησαν τα μηνύματα και τις κλήσεις του, προκειμένου να κατασκευάσουν κατηγορία για «φθορά ξένης περιουσίας»!

«Κατάπτυστο κατηγορητήριο»

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 23ου Γυμνασίου, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας τη σύλληψη του 13χρονου, τις συνθήκες κράτησης, αλλά και το «κατάπτυστο κατηγορητήριο» εις βάρος του, χωρίς πραγματικά στοιχεία.

Κάτω από την πίεση του Συλλόγου μας, των καθηγητών του παιδιού, της Ένωσης Γονέων 7ου Διαμερίσματος Αθήνας, της Β’ ΕΛΜΕ, καθώς και μαθητών του σχολείου μας που συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, αποτράπηκε η προσπάθεια της Αστυνομίας να στείλει το παιδί την Πέμπτη το πρωί στην Ευέλπιδων για να δικαστεί με την διαδικασία του αυτόφωρου. Τελικά ο μαθητής του σχολείου μας αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σε συντονισμό με την οικογένεια του παιδιού και την δικηγόρο της, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση στενά και να πιέζει, μέχρι την πλήρη απόσυρση των αστήρικτων κατηγοριών.

Θα συνεχίσει, επίσης, όπως είναι αυτονόητο να στηρίζει τα παιδιά μας και τον αγώνα τους που είναι και δικός μας αγώνας για να μην προχωρήσει η υλοποίηση του «Εθνικού Απολυτηρίου », που σημαίνει τρία συνεχόμενα χρόνια άγχους, οικονομικής επιβάρυνσης και διάλυσης κάθε δημιουργικότητας, μπροστά σε εξετάσεις πανελλαδικού τύπου με ενιαία θέματα από «Τράπεζα Θεμάτων».

Θα συνεχίσει τον κοινό μας αγώνα για κάλυψη όλων των κενών σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, για ασφαλή και λειτουργικά σχολικά κτίρια, για οικονομική στήριξη των εκδρομών και των άλλων εξωσχολικών δράσεων που είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας , για μια εκπαίδευση ουσιαστική και αποτελεσματική που σέβεται τους εκπαιδευτικούς , τα παιδιά και τους γονείς τους.

Τέλος, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θα συνεχίσει να στέκεται στο πλάι όλων των μαθητών του σχολείου μας, να καταγγέλλει την αστυνομική παρουσία και καταστολή σε μαθητικές δράσεις και κινητοποιήσεις, να καταδικάζει τον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία κρατικών οργάνων και την προσπάθεια εκφοβισμού των παιδιών μας».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Με αφορμή την καταγγελία και τα σχετικά δημοσιεύματα η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Δευτέρας (10.11.2025), αναφέροντας τα εξής:

Σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν τη σύλληψη 13χρονου στην περιοχή του Γκύζη το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025, ανακοινώνονται τα εξής:

Βραδινές ώρες της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου 2025 περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ έλαβαν σήμα από το κέντρο, αναφορικά με άτομα τα οποία προκαλούσαν φθορές σε πλαϊνή πόρτα του 46ου Γυμνασίου Αθηνών.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν 13χρονο ως μέλος της ομάδας που προκάλεσε τις φθορές και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι είχαν προκληθεί εκτεταμένες φθορές στη συγκεκριμένη πόρτα.

Σε παρακείμενο σημείο περισυλλέχθηκε και κατασχέθηκε λοστός, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές περιοίκων χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Άμεσα ενημερώθηκε η μητέρα του η οποία μετέβη μετά από λίγο στην έδρα της εν λόγω Υπηρεσίας.

Ο 13χρονος πρωινές ώρες της 6-11-2025 αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και στη συνέχεια παρελήφθη από τη μητέρα του.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

