«Κρατούσε μια σκούπα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα», καταγγελία της αδελφής της 56χρονης, που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Ότι ενώ περπατούσε στον δρόμο της επιτέθηκε φραστικά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

 

«Κρατούσε μια σκούπα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα», καταγγελία της αδελφής της 56χρονης, που σκοτώθηκε στα Βορίζια
10 Νοέ. 2025 19:19
Pelop News

Δυστυχώς δεν φαίνεται να κοπάζει η ένταση στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το διπλό φονικό που έγινε στο χωριό. Όπως κατήγγειλε η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, ενώ περπατούσε στον δρόμο της επιτέθηκε φραστικά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Βορίζια: Η εντολή για τη βόμβα δόθηκε από τη φυλακή, ο Φανούρης Καργάκης πυροβολήθηκε με τρία όπλα!

«Τη βλέπω μπροστά μου τη μαμά του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε μια σκούπα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα και μπάσταρδα τα παιδιά μου» είπε η ίδια μιλώντας στο Star. «Εγώ δεν της είπα ούτε μια λέξη. Της είπα “θα απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”» πρόσθεσε, με αστυνομικούς τελικά να επεμβαίνουν προκειμένου να χωρίσουν τις δύο γυναίκες.

Στη φυλακή και οι δύο κατηγορούμενοι της οικογένειας Καργάκη
Νωρίτερα, με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε το κομμάτι των απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, όπως και του 48χρονου συγγενή τους, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Η ολιγόλεπτη παραμονή των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας, δείχνει ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα.

Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής. Ο 48χρονος, πάλι, υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν. Με απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Συνολικά ανέρχονται σε επτά πλέον οι προφυλακιστέοι – πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

Με τους μισούς μαθητές άνοιξε σήμερα, μετά από 10 μέρες, το Δημοτικό Σχολείο στα Βορίζια
Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων άνοιξαν ξανά σήμερα — με φυσική παρουσία — μία εβδομάδα μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στο χωριό του Δήμου Φαιστού.

Με αφορμή την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση (Webex) με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία, απευθυνόμενη προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, εξέφρασε την προσωπική της στήριξη, αλλά και της Κυβέρνησης προς τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες των παιδιών.

Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ για να εντείνουμε τις προσπάθειες μας. Με τη συνδρομή εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές με στόχο την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ψυχικής υγείας και ευημερίας στο σχολείο».

Η ομάδα των 14 ατόμων, αποτελούμενη από παιδοψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, θα παραμείνει στα Βορίζια και στο Ζαρό έως το τέλος της εβδομάδας. Από την επόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου, θα επισκέπτεται τα σχολεία δύο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να παρέχει την απαραίτητη ψυχοκοινωνική υποστήριξη τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους, για την ομαλή επάνοδό τους στη σχολική καθημερινότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, από τους 40 μαθητές των Δημοτικών Σχολείων επέστρεψαν οι 20, ενώ στο Νηπιαγωγείο από τα 12 παιδιά, πήγαν στο σχολείο τα 3.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:26 Καιρός: Που θα χτυπήσει την Τρίτη (11/11/2025) το κύμα κακοκαιρίας
19:19 «Κρατούσε μια σκούπα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα», καταγγελία της αδελφής της 56χρονης, που σκοτώθηκε στα Βορίζια
19:08 Πάτρα: Ο βασιλιάς του τίποτα – Stand-Up Comedy με τον Θοδωρή Αδαμάκο!
19:05 Λανουά: «Σωστά ακυρώθηκαν τα δυο γκολ της ΑΕΚ, λάθος το δεύτερο πέναλτι του Ολυμπιακού»
19:00 Πότε δεν μπορούσε να μας πει τις αλήθειες του;
18:52 Απειλή Τραμπ σε BBC με αγωγή 1 δισ. δολαρίων, μήνυσε CBS, CNN και Wall Street Journal!
18:42 Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και επιτέθηκε με μαχαίρι σε πυροσβέστες!
18:39 Τριήμερη συμμετοχή του σπιράλ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ
18:30 Νετανιάχου: Συζήτηση για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα με Τζάρεντ Κούσνερ
18:22 Βορίζια: Η εντολή για τη βόμβα δόθηκε από τη φυλακή, ο Φανούρης Καργάκης πυροβολήθηκε με τρία όπλα!
18:11 Φοιτήτρια στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο διαμέρισμά της νεκρή!
18:00 Ο σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα σε περίπτωση πολέμου στην πλατφόρμα mysafetyplan.gov.gr
17:53 Κυβελίδης στον Peloponnisos FM: «Μου έκαναν πόλεμο στην Παναχαϊκή – ο Κωνσταντινίδης έθεσε θέμα προπονητή»
17:49 Τα μάγια, τα θαυματουργά λείψανα στην εκκλησία του youtuber ιερέα και ο επίσκοπος-ντίλερ
17:37 Στις καθυστερήσεις με γκολ από την… Αχαΐα η Καλλιθέα την Ηλιούπολη
17:30 Η ΔΟΕ για την την εισαγωγή τεστ επαλήθευσης φύλου σε όλα τα αθλήματα έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες
17:26 Κουμανταρέας: Γιατί επέστρεψαν τα ισόβια στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του
17:24 Ινδία: Έκρηξη κοντά στο εμβληματικό Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί
17:16 Άνοιξε «μισό» το Δημοτικό Σχολείο στα Βορίζια – Μήνυμα από την Ζαχαράκη
17:08 «Φως» από τη ΔΕΗ στη νέα γενιά του ελληνικού κινηματογράφου – Στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ