Βορίζια: Η εντολή για τη βόμβα δόθηκε από τη φυλακή, ο Φανούρης Καργάκης πυροβολήθηκε με τρία όπλα!

Στα Βορίζια σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η έρευνα για το μακελειό στο Ηράκλειο Κρήτης με τις αρχές να αναζητούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, που μίλησε στο Live News οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης έπεσε νεκρός στο μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης αφού τον πυροβόλησαν με τρία διαφορετικά όπλα.

Πρόκειται για ένα καλάσνικοφ, για ένα πιστόλι ενώ το αυτοκίνητό του δέχτηκε πυρά στο πίσω μέρος από καραμπίνα.

Ο αστυνομικός συντάκτης είπε επίσης, πως σύμφωνα με μαρτυρία, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την οικογένεια της 56χρονης αλλά και οι τραυματίες από τη συμπλοκή μπήκαν στο ίδιο όχημα.

Έτσι, οι Αρχές εκτιμούν πως πέρα από τα βουνά που ενδέχεται να έχουν κρύψει τα όπλα, θα πρέπει να ελεγχθούν και τα ορεινά μέρη, ειδικά η διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια της 56χρονης ώστε να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Από την άλλη, οι Αρχές θεωρούν πως τα όπλα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης τα έχει κρύψει άτομο που ήδη κατηγορείται για τη συμπλοκή ή ακόμα και μία γυναίκα.

Μέσα από τις φυλακές η εντολή για τη βόμβα

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, εκτός των άλλων, βρίσκεται και η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές πιστεύουν πως η εντολή για την ανάθεση της κατασκευής της βόμβας δόθηκε μέσα από τις φυλακές του Αλικαρνασσού και πως η επίσκεψη του Φανούρη Καργάκη στις φυλακές, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό, δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως την βόμβα της έφτιαξε ένας συγκρατούμενος των μελών της οικογένειας του Καργάκη, ο οποίος ήξερε από εκρηκτικά.

Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση της βόμβας εκτιμάται πως έγινε από νεαρό μέλος της οικογένειας του Καργάκη, ο οποίος δεν είναι κάποιο από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης μέχρι στιγμής.

Οι προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπών

Η υπόθεση για την οποία βρίσκονται προφυλακισμένοι δεν έχει σχέση με το μακελειό, αλλά αφορά μια μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών που εκτείνεται σε Ρέθυμνο και Μεσαρά.

Από τα 18 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, τα 13 είναι από την ίδια οικογένεια. 6 άτομα προφυλακίστηκαν, ανάμεσά τους δύο Ρεθυμνιώτες, ο μικρότερος αδελφός του 39χρονου, ο γαμπρός του ο «Κούνελος» και ο 24χρονος ανιψιός του.

«Στην δράση της εγκληματικής ομάδας αποδίδονται κατά κύριο λόγο τρεις ζωοκλοπές που διαπράχθηκαν την περίοδο 2023 – 2025, με περισσότερα από 350 ζώα κλεμμένα. Οι δύο εξ αυτών έγιναν μέσα στο 2023, η τρίτη μέσα στο 2025»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι περισσότεροι βοσκοί έπεφταν θύματα ξυλοδαρμών και εκβιασμών για να μην πάνε στην Αστυνομία και καταγγείλουν τις κλοπές των ζώων τους.

«Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος» είναι το μότο που «φιγουράρει» στο προφίλ που διατηρεί στα social media ένας από τους τρεις προφυλακισμένους της οικογένειας Κ.

Η επίθεση του 2001 στα Βορίζια

Σε ένα παλαιότερο περιστατικό στα Βορίζια, που λίγο έλειψε να υπάρξουν θύματα, αναφέρθηκε ειδικός φρουρός της Κρήτης.

Ήταν 30 Οκτωβρίου του 2001 όταν συνάδελφοί του αστυνομικοί πήγαν για ένα αυτόφωρο εν εξελίξει μέλους της οικογένειας Καργάκη και δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση με πυροβολισμούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 53χρονος κτηνοτρόφος επέστρεφε με τη σύζυγό του από έναν γάμο. Ενώ επέστρεφαν στο σπίτι με το αυτοκίνητό τους, δέχθηκαν επίθεση με κυνηγετικό όπλο από τον 28χρονο ξάδελφό τους, με τον οποίο είχαν κτηματικές διαφορές.

Οι αστυνομικοί πήγαν για να συλλάβουν τον δράστη, όταν δέχτηκαν τους πρώτους πυροβολισμούς, ενώ λίγες ώρες μετά δέχτηκαν και δεύτερη επίθεση με καταιγισμό πυρών.

Το εντυπωσιακό είναι ποτέ δεν βρέθηκε ο σκοπευτής που έριχνε κατά ριπάς από ψηλά προς το μέρος των αστυνομικών, σε ένα διπλό περιστατικό στο οποίο από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.

Ένας γάμος και δύο βαπτίσεις μεταξύ Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων

Από τη μία τα όπλα και από την άλλη το «λάδι» και τα κουφέτα. Οι δύο οικογένειες της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης μισιούνται είναι ωστόσο και συγγενείς.

«Έγινε μία σημαντική … (κουμπαριά) για να σταματήσουν οι διαμάχες και όλα αυτά και πάλι τα ίδια ξεκινήσανε, δηλαδή έχουμε βαρεθεί να τα λέμε αυτά. Αυτοί δεν σέβονται τίποτα. Όταν δεν σέβεσαι την συντεκνία που είναι το πιο ιερό πράγμα που υπάρχει… Και με τον Μ. μου κάνανε παρέα ένα διάστημα μετά πάλι.

Πάντα αυτοί κάνανε την αρχή. Τώρα το τι λένε δεν μας απασχολεί. Εμείς ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Πόσους σασμούς, πόσες φορές και πάντα την αρχή την κάνουν αυτοί», λένε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Δύο βαφτίσεις και ένας γάμος έχουν γίνει μεταξύ των δύο οικογενειών. Φωτογραφίες εμφανίζουν μαζί μέλη των δύο οικογενειών σε χαλαρές, καθημερινές στιγμές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



