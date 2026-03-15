Κρέμασε πανό στον Ε65 για την αγαπημένη του! Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μια ιδιαίτερα ρομαντική κίνηση αποφάσισε να κάνει ένας «ερωτοχτυπημένος» για την αγαπημένη του, καθώς δεν άντεξε τον χωρισμό τους και θέλησε να της στείλει ένα μήνυμα που θα το έβλεπε όλος ο Ε65.

Συγκεκριμένα, άγνωστος έφτιαξε δύο όμορφα και ρομαντικά πανό και τα κρέμασε στον κόμβο Διάβας του Ε65, ώστε να τα δει εκείνη αλλά και όσοι περνούν από το σημείο.

Στα πανό γράφει: «Πριγκίπισσα, μου λείπεις, ο ιππότης σου» και «Σε σκέφτομαι, θα περιμένω όσο χρειαστεί».

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να της δείξει πως τη σκέφτεται συνεχώς και ότι του λείπει!

