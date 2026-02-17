Κρεμλίνο: «Μην περιμένετε ειδήσεις από της ειρηνευτικές συνομιλίες»

Η πλευρά της Ρωσίας μέσω του Κρεμλίνου δήλωσε στους δημοσιογράφους να μην αναμένουν ειδήσεις την Τρίτη από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία που διεξάγονται στη Γενεύη μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την Τετάρτη και ότι δεν θα υπάρξει πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε ειδήσεις σήμερα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

