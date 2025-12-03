Κρέστενα: Τον συνέλαβαν για κλοπή ελιών και βρήκαν πάνω του και κάνναβη

Ένας άνδρας συνελήφθη στα Κρέστενα για κλοπή ελαιόκαρπου με τη βοήθεια συνεργών, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και μικροποσότητα κάνναβης.

Κρέστενα: Τον συνέλαβαν για κλοπή ελιών και βρήκαν πάνω του και κάνναβη
03 Δεκ. 2025 11:32
Pelop News

Σε σύλληψη για κλοπή αγροτικής παραγωγής προχώρησε το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, όταν άνδρας εντοπίστηκε να έχει αφαιρέσει ελαιόκαρπο μεγάλης αξίας μαζί με άγνωστους συνεργούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κάνναβη.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, μετέβη σε αγρόκτημα μαζί με πέντε άγνωστα άτομα και προχώρησε στη συγκομιδή και αφαίρεση ελαιόκαρπου αξίας 800 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο συλληφθείς φέρεται να πέταξε στο έδαφος δύο γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:36 Πάτρα: Αστυνομική έφοδος στον Ριγανόκαμπο Πατρών: Σε 20 προσαγωγές, εξιχνιάστηκαν πάνω από 70 υποθέσεις
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ