Κρέστενα: Τον συνέλαβαν για κλοπή ελιών και βρήκαν πάνω του και κάνναβη

Σε σύλληψη για κλοπή αγροτικής παραγωγής προχώρησε το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, όταν άνδρας εντοπίστηκε να έχει αφαιρέσει ελαιόκαρπο μεγάλης αξίας μαζί με άγνωστους συνεργούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κάνναβη.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, μετέβη σε αγρόκτημα μαζί με πέντε άγνωστα άτομα και προχώρησε στη συγκομιδή και αφαίρεση ελαιόκαρπου αξίας 800 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο συλληφθείς φέρεται να πέταξε στο έδαφος δύο γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

