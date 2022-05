Κρίμα για τον Ολυμπιακό, έμεινε εκτός τελικού

Ο Ολυμπιακός έκανε τα αδύνατα, δυνατά, αλλά τελικά η Αναντολού Εφές νίκησε με 74-77 χάρη σε καλάθι του Μίτσιτς σε νεκρό χρόνο και πήρε αυτή το εισιτήριο για τον τελικό της Ευρωλίγκα.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι στον ημιτελικό της Euroleague απέναντι στην Εφές, όμως το μεγάλο σουτ του Βασίλιε Μίσιτς στην εκπνοή δεν έγραψε τον επίλογο του αγώνα, με την τουρκική ομάδα να περνάει στον τελικό, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με την απογοήτευση της προσπάθειας στα 40λεπτά.

Οι Πειραιώτες πήγαν εκεί που ήθελαν το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια, έκαναν αντεπίθεση διαρκείας στην τέταρτη περίοδο, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μάρτιν, όμως στο τέλος η ποιότητα του Μίσιτς «μίλησε», με τον Σέρβο να βάζει το πρώτο του καλάθι στην τέταρτη περίοδο στο πιο κρίσιμο σημείο.

To απίθανο καλάθι του Μίτσιτς στην εκπνοή

Vasilije Micic at the buzzer. What a game…

Efes beats Olympiacos (77-74) at the semi-final #F4Glory pic.twitter.com/GpqHG6dpqS

— George Zakkas (@ZakkasGeorge) May 19, 2022