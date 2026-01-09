Πάτρα: Κρίσιμοι μήνες για το τρένο με τον Πελετίδη να ετοιμάζεται να πιέσει

Ο δήμαρχος από το πρώτο δημοτικό συμβούλιο του 2026 έδωσε το στίγμα των προθέσεών του

Πάτρα: Κρίσιμοι μήνες για το τρένο με τον Πελετίδη να ετοιμάζεται να πιέσει
09 Ιαν. 2026 17:00
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και ο Μάρτιος πλησιάζει, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο κρίσιμα και διαχρονικά ζητήματα για την Πάτρα: την έλευση του τρένου στην πόλη. Μέχρι τότε, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη να καταθέσει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CEF νέο αίτημα χρηματοδότησης για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή, γεγονός που αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες πολιτικές και αυτοδιοικητικές εξελίξεις.

Το θέμα ήδη προαναγγέλλεται ως κορυφαίο της δημοτικής ατζέντας για τους πρώτους μήνες του 2026, με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη να δίνει το στίγμα των προθέσεών του από το πρώτο κιόλας δημοτικό συμβούλιο της χρονιάς. Στο «καλωσόρισμά» του, μίλησε για «ολική ανατροπή εκ μέρους της κυβέρνησης σε ό,τι είχαν υποσχεθεί αρχικά στην πόλη μας για το τρένο», προαναγγέλλοντας οργανωμένες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο η δημοτική αρχή θα παρουσιάσει πλήρες σχέδιο για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας με τους γειτονικούς νομούς και την Αθήνα, επισημαίνοντας ότι «αναμένεται μια σειρά ενεργειών προκειμένου η κυβέρνηση να υποχρεωθεί να ακολουθήσει τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στην Πάτρα, παρουσιάστηκε το νέο κυβερνητικό πλάνο για την έλευση του τρένου, με εκκρεμές και το αίτημα χρηματοδότησης για την υπογειοποίηση της γραμμής μεταξύ Αγίου Διονυσίου και Αγίου Ανδρέα. Ενα πλάνο που βρίσκει απέναντι τη δημοτική αρχή, η οποία επιμένει στην πλήρη υπογειοποίηση. «Θα δούμε και τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης τι έχουν να πουν…», σχολίασε με νόημα ο κ. Πελετίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες ο δήμαρχος θα καλέσει τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν έχει αλλάξει η στάση τους στο ζήτημα της υπογειοποίησης. Το δημοτικό συμβούλιο έχει ήδη λάβει ομόφωνη απόφαση υπέρ της πλήρους υπογειοποίησης, αν και κατά καιρούς διατυπώνονται ενστάσεις για το αν αυτή η διεκδίκηση είναι ρεαλιστική ή αν καθυστερεί το έργο. Η κίνηση αυτή έχει σαφή πολιτική στόχευση: είτε να τους σύρει σε κοινή γραμμή είτε να τους τοποθετήσει απέναντι, ως υπεύθυνους για τυχόν υποχωρήσεις.

Κακά τα ψέματα, η στάση του Δήμου δεν έχει αλλάξει. Παραμένει σταθερή και ξεκάθαρη, ακόμη κι αν ο ίδιος ο δήμαρχος δήλωσε on camera ότι αναμένει γραπτώς την πρόταση της μερικής υπογειοποίησης από τον Αγιο Διονύσιο έως το Νότιο Πάρκο για να τη μελετήσει. Το τοπίο, ωστόσο, περιπλέκεται από το γεγονός ότι το έργο του τρένου συνδέεται άρρηκτα με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και τις παρεμβάσεις στο κέντρο, που διαμορφώνουν σταδιακά μια «νέα Πάτρα». Ενα όραμα που η δημοτική αρχή θεωρεί αδιαπραγμάτευτο και στο οποίο δύσκολα θα δεχθεί εκπτώσεις.

