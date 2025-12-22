Κρήτη: 60 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου, ανάμεσά τους ανήλικοι

Εξήντα μετανάστες, ανάμεσά τους και παιδιά, εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα. Συνεχείς οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη.

22 Δεκ. 2025 9:55
Pelop News

Νέο περιστατικό εντοπισμού μεταναστών καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 60 άτομα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται εντός της ημέρας να μετακινηθούν στα Χανιά για την περαιτέρω διαχείριση της φιλοξενίας τους.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ακόμη μία άφιξη που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν 108 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Παλαιόχωρας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται οι νότιες θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές.

Οι επαναλαμβανόμενες αφίξεις δημιουργούν αυξημένες δυσκολίες στις τοπικές αρχές, οι οποίες σε συνεργασία με εθελοντές καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαχείριση των περιστατικών και τη φροντίδα των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή.

