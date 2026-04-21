Κρήτη: Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο, στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό αναστάτωσε τη Μεσαρά, όταν 12χρονος μαθητής Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο ενώ περπατούσε στον δρόμο. Το παιδί τραυματίστηκε σε πολλά σημεία του σώματός του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

21 Απρ. 2026 13:43
Pelop News

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Μεσαρά ένα σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν 12χρονο μαθητή Γυμνασίου, ο οποίος δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο την ώρα που κινούνταν πεζός στον δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, το παιδί περπατούσε στην περιοχή όταν το ζώο του όρμησε ξαφνικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι που να εξηγεί την αντίδρασή του.

Από την επίθεση ο ανήλικος έπεσε στο έδαφος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο σκύλος άρχισε να τον δαγκώνει, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ανάμεσα στα τραύματα που αναφέρονται περιλαμβάνεται και ένα σοβαρό, διαμπερές τραύμα στο μπούτι, στοιχείο που δείχνει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Στο νοσοκομείο ο 12χρονος

Μετά το περιστατικό, το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μέχρι στιγμής, τα δημοσιεύματα εστιάζουν κυρίως στη σοβαρότητα των τραυμάτων και στην αναστάτωση που προκάλεσε το συμβάν στην τοπική κοινωνία, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την περαιτέρω πορεία της υγείας του.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι αν το σκυλί ήταν αδέσποτο ή δεσποζόμενο. Οι πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί αναφέρουν ότι πρόκειται για μεγαλόσωμο ζώο, πιθανόν λυκόσκυλο ή Μαλινουά, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποιον ανήκει ή αν κυκλοφορούσε ανεξέλεγκτο στην περιοχή.


Ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Μεσαράς, και ιδιαίτερα σε γονείς και παιδιά, καθώς το γεγονός ότι ένας μαθητής δέχθηκε τέτοια επίθεση ενώ απλώς περπατούσε στον δρόμο ενισχύει τον φόβο για επανάληψη αντίστοιχου συμβάντος. Η συζήτηση στην περιοχή επικεντρώνεται πλέον στην ανάγκη να ξεκαθαριστεί άμεσα η προέλευση του ζώου και να ληφθούν μέτρα ώστε να μην υπάρξει νέο περιστατικό.

