Κρήτη: Απολογείται η μητέρα για υπόθεση κακοποίησης – Βαρύ κατηγορητήριο για τον 54χρονο πατέρα, τη Δευτέρα στον Ανακριτή

Ενώπιον της Β’ ανακρίτριας Ηρακλείου απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοβαρής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκων που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αναστάτωση στην Κρήτη.

Τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή και ο 54χρονος πατέρας, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακή βία και απειλές.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία κλαμπ Πάτρας: Απολογούνται σήμερα οι «4», τι θα υποστηρίξουν ΦΩΤΟ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο αίτημα της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας, η οποία είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, να καταθέσει πριν από την απολογία της μητέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αμφισβητεί τους ισχυρισμούς των δύο μικρότερων αδελφών της.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της οικογένειας κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά δύο από τις κόρες του, ηλικίας 23 και 15 ετών, ενώ και οι δύο γονείς κατηγορούνται ότι ασκούσαν σωματική βία εις βάρος των κοριτσιών. Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία του γιου της οικογένειας, ο οποίος διαμένει στο Λασίθι και φιλοξένησε τους γονείς και τις δύο ανήλικες αδελφές του κατά τη διάρκεια των εορτών. Τα κορίτσια φέρονται να αρνήθηκαν να επιστρέψουν στην οικογενειακή εστία, καταγγέλλοντας περιστατικά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με καταθέσεις, η 23χρονη ανέφερε ότι το παιδί που γέννησε τον Ιούλιο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και δόθηκε για υιοθεσία είναι αποτέλεσμα βιασμού, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον πατέρα. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ έχει δοθεί εντολή για λήψη γενετικού υλικού τόσο από τον κατηγορούμενο όσο και από το βρέφος.

Η 15χρονη, από την πλευρά της, καταθέτει ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε θύμα σεξουαλικών πράξεων και ξυλοδαρμών, κάνοντας λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά και από τους δύο γονείς.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων δηλώνουν ότι διαθέτουν στοιχεία που, όπως υποστηρίζουν, αντικρούουν τις κατηγορίες, ενώ συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους προς τους γονείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



