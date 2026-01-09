Δολοφονία κλαμπ Πάτρας: Απολογούνται σήμερα οι «4», τι θα υποστηρίξουν ΦΩΤΟ

Στις 9 το πρωί της Παρασκευής 9/01/2026, θα μεταφερθούν στα Δικαστήρια προκειμένου ν’ απολογηθούν στον Ανακριτή Πατρών, για τη δολοφονία με θύμα το 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, σε νυχτερινο μαγαζί τα ξημερώματα της Κυριακής, τα δυο αδέλφια και ο πυγμάχος «πορτιέρης».

Λίγες ώρες αργότερα ενώπιον του Ανακριτή θα βρεθεί και ο 26χρονος «πυγμάχος» προσφάτως αποφυλακισθείς για υπόθεση ναρκωτικών, ο οποίος νωρίς χθες το μεσημέρι, Πέμπτη 8/01/2025 παραδόθηκε στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας. Πρόκειται για το πρόσωπο που εμφανίζεται σε βίντεο, όπως αποκάλυψε το pelop.gr, να καταφέρει τα θανατηφόρα χτυπήματα, στο θύμα ενώ κινείται κατά την έξοδο του καταστήματος. Ο κατηγορούμενος αν και ο 30χρονος βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του στο πάτωμα το χτυπά με το πόδι του στο κεφάλι αλλεπάλληλες φορές.

Και οι «4» κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία ακόμα 5 εμπλεκόμενων που αναζητούνται για να συλληφθούν.

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΠΟΡΤΙΕΡΗ» ΣΤΟ PELOP.GR

Οι γνωστοί ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δυο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου, σε κοινή δήλωση τους στο pelop.gr, αναφέρουν: «Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με τον ανθρωποκτονία καθότι κατά την στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ότι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μετρά, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον ένα εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Αντιθέτως οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».

Κατά την λεπτομερή εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από το εσωτερικό του καταστήματος, στο οποίο αποτυπώνεται με ακρίβεια το τι συνέβη μέχρι να πέσει νεκρός ο 30χρονος, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές στο pelop.gr, διαπιστώνεται η ύπαρξη μαχαιριού.

Σύμφωνα με τι ίδιες πηγές, μέλος της παρέας του νεκρού, φαίνεται και ενώ κάθονται και διασκεδάζουν να βγάζει μαχαίρι από ένα τσαντάκι, να το «ελέγχει» και να ξαναβάζει στη θέση του.

Εικόνα που καταγράφεται στις 4.26 π.μ., δυο λεπτά πριν από το λεκτικό επεισόδιο που εξελίχθηκε σε άγριο καβγά με τραγική κατάληξη.

Στις 4.28 π.μ. η κατάσταση εκτροχιάζεται με τις δυο παρέας να πιάνονται στα χέρια. Ακολουθούν γροθιές και «καρεκλιές». Αφορμή η «παρατήρηση» της μιας παρέας, σε δυο φίλους του 30χρονου, που χόρευαν στην πίστα κοντά τους, «να πάνε πιο πέρα».

O άνδρας που κατείχε το μαχαίρι φέρεται να είναι το άτομο που ξεκίνησε τον καβγά και τραυμάτισε το ένα από τα δύο αδέλφια, το οποίο φέρει στην πλάτη τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Αναζητείται για να συλληφθεί.

ΤΑ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΕ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

