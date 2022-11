Κρήτη: Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ – Τι λέει ο Λέκκας ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ «ξύπνησε» την Κρήτη τα ξημερώματα της Δευτέρας (21.11.2022), με το επίκεντρό του να καταγράφεται στο Αιγαίο Πέλαγος, ωστόσο έγινε αισθητός στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε 63 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κάσσου, όμως έγινε αισθητός και στην Κρήτη. Το εστιακό βάθος της δόνησης καταγράφεται στα 46,9 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μπορεί ο σεισμός να «ξύπνησε» το νησί λίγο μετά τη 01:25 επειδή είχε μεγάλη διάρκεια αλλά δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές. Από τον σεισμό ξύπνησαν και οι κάτοικοι της Καρπάθου, της Κάσσου και της Ρόδου.

Προειδοποίηση για τσουνάμι από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο εξέδωσε και προειδοποίηση για τσουνάμι μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

🗨Eyewitnesses are saying: 'Στο Σίσι Λασιθίου κουνηθήκαμε α�[…]' Felt the #earthquake too? Share your experience and read others' at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/mpV3YYHYc3 pic.twitter.com/FnFCzVbi8w

— EMSC (@LastQuake) November 20, 2022