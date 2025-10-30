Κρήτη: Οι αγρότες έκλεισαν ξανά τον ΒΟΑΚ – Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα

30 Οκτ. 2025 16:48
Για δεύτερη ημέρα παραμένουν στο μπλόκο που έστησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (29.10.2025) κτηνοτρόφοι και αγρότες των Χανίων στην Κρήτη κόβοντας στα δυο τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) μεταξύ των κόμβων Μουρνιών και Σούδας.

Στο μπλόκο δεν υπάρχει σταθερός αριθμός κτηνοτρόφων, ενώ η παρουσία τους αυξάνεται και όπως φαίνεται έχουν προετοιμαστεί να την παραμονή τους στον ΒΟΑΚ τουλάχιστον για μια εβδομάδα.

Οι κτηνοτρόφοι επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων μόνο έκτακτης ανάγκης, δηλαδή για ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Ο ΒΟΑΚ έκλεισε εκ νέου στις 14:30 σήμερα (30.10.2025) νωρίς το απόγευμα με αποτέλεσμα να είναι αυξημένη η κίνηση στην Παλιά Εθνική Οδό, στις περιοχές της Ν.Αλικαρνασσού και του Καρτερού. Ο ΒΟΑΚ, σύμφωνα με το neakriti.gr, έκλεισε στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ και στα δύο ρεύματα, όπως αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Ωστόσο η εικόνα μακράν απέχει από το χθεσινό κυκλοφοριακό “έμφραγμα” που έφερε αρκετούς οδηγούς στα όριά τους.

Όπως είναι λογικό, ωστόσο, από τα πρώτα κιόλας λεπτά που έκλεισαν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ στο συγκεκριμένο σημείο, υπήρξε κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην παλιά εθνική οδό και όχι μόνο, ενώ περίπου στις 15.30 η κυκλοφορία μέσω της Παλιάς Εθνικής Οδού διεξαγόταν με κάποια δυσκολία.

Σε δηλώσεις του, το πρωί, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης δεν απέκλεισε κι άλλες, παράλληλες κινητοποιήσεις – κάτι που θα αποφασιστεί πάντως από την Συντονιστική Επιτροπή.

Ταυτόχρονα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης βρίσκονται σε επικοινωνία με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Ελλάδα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για γενικό αναβρασμό των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα που θα προχωρήσουν σε γενικές συνελεύσεις με θέμα προς συζήτηση την οργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων και μπλόκων ανά τη χώρα.

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων

  • Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.
  • Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα δεν το δικαιούται.
  • Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.
  • Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.
  • Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.
  • Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.
  • «Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.
  • Κατώτερες εγγυημένες τιμές στο γάλα και στο κρέας.

Ρέθυμνο: Αποφασίζουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων τους
Μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της πόλης πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους, διεκδικώντας τη στήριξη του πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», οι αγροτοκτηνοτρόφοι διέσχισαν την κεντρική Λεωφόρο Κουντουριώτου, πραγματοποιήσαν στάση έξω από το γραφείο του Ρεθεμνιώτη υπουργού και βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη και στη συνέχεια σταμάτησαν μπροστά από το δημαρχείο.

Ακολούθως το κονβόι επέστρεψε στα Τρία Μοναστήρια όπου θα αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων τους. Πιθανό είναι το ενδεχόμενο του αποκλεισμού της Εθνικής Οδού.
