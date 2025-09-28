Κρήτη: Πατέρας και γιος παραδόθηκαν για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά

Ο πατέρας και ο γιος που κατηγορούνται για την αιματηρή συμπλοκή στα Καπαριανά της Μεσαράς παραδόθηκαν χθες στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, μετά τη λήξη του αυτόφωρου. Οι δύο άνδρες φέρονται να τραυμάτισαν με μαχαίρι δύο νεαρούς, αποτέλεσμα διαμάχης για παλιές κτηματικές διαφορές.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ισχυρίζονται ότι πρώτοι δέχθηκαν επίθεση και αντέδρασαν για να προστατευθούν. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, όταν οι δύο νεαροί βρέθηκαν βαριά τραυματισμένοι σε χωράφι κοντά στο χωριό. Ο ένας έφερε τραύματα στον θώρακα και ο άλλος πολλαπλά τραύματα στα χέρια, με έντονη αιμορραγία.

Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε πολίτη

Η γρήγορη επέμβαση του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας ήταν κρίσιμη, καθώς οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν οι δύο νεαροί προσήλθαν στο σημείο για να ζητήσουν εξηγήσεις, και η λεκτική διαμάχη εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση. Οι κατηγορούμενοι πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του συμβάντος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



