Κρήτη: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια του Γουδουρά στο Λασίθι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το μεσημέρι νότια της Κρήτης, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γουδουρά Λασιθίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα.

20 Απρ. 2026 14:54
Pelop News

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 20 Απριλίου στα ανοιχτά της Κρήτης, προκαλώντας ακόμη μία καταγραφή σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου. Ο σεισμός έγινε στις 13:51 και, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση, είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα, στοιχείο που τον κατατάσσει στις σχετικά ρηχές δονήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλες επιπτώσεις, ενώ το φαινόμενο εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της ανατολικής Κρήτης. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στην ίδια ζώνη είχε καταγραφεί ισχυρότερη δόνηση 4,6 Ρίχτερ κοντά στον Γουδουρά, με μικρό επίσης εστιακό βάθος.

