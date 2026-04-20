Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις αρχές και ενεργοποίηση προειδοποίησης για τσουνάμι. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον Ειρηνικό, κοντά στη βόρεια Ιαπωνία, με τις πρώτες αναφορές να μιλούν για ρηχό εστιακό βάθος και για πιθανότητα κυμάτων έως και 3 μέτρων σε τμήματα των ακτών.

Η προειδοποίηση αφορούσε κυρίως την Ιγουάτε, αλλά και περιοχές του Χοκάιντο και της Αομόρι, με τις ιαπωνικές αρχές να καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από παράκτιες ζώνες. Το Reuters μετέδωσε ότι η ιαπωνική κυβέρνηση συγκρότησε έκτακτη ομάδα διαχείρισης, ενώ ανεστάλησαν και ορισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην περιοχή.

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Προειδοποίηση για τσουνάμι έως 3 μέτρων

Από την προειδοποίηση για 3 μέτρα στο καταγεγραμμένο κύμα

Λίγο αργότερα, οι αρχές κατέγραψαν τσουνάμι 70 εκατοστών, στοιχείο που επιβεβαίωσε ότι η απειλή δεν έμεινε θεωρητική. Σύμφωνα με νεότερες αναφορές που επικαλούνται την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε επόμενο στάδιο καταγράφηκε και κύμα 80 εκατοστών σε λιμάνι της βόρειας Ιαπωνίας, στην περιοχή της Ιγουάτε. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα εξελισσόταν λεπτό προς λεπτό και οι αρχικές εκτιμήσεις αναπροσαρμόζονταν με βάση τις πραγματικές μετρήσεις στις ακτές.

Παρά τη σαφή υποχώρηση σε σχέση με την αρχική ανώτατη εκτίμηση των 3 μέτρων, το τσουνάμι παρέμεινε επικίνδυνο για παράκτιες περιοχές, λιμάνια και χαμηλά σημεία κοντά στη θάλασσα. Οι πρώτες πληροφορίες δεν έδειχναν εκτεταμένες καταστροφές, όμως η κατάσταση παρέμενε ρευστή όσο συνεχίζονταν οι μετρήσεις και οι επιτόπιες αναφορές.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Το NHK και διεθνή πρακτορεία μετέδωσαν εικόνες από λιμάνια και παράκτιες περιοχές, την ώρα που οι αρχές παρακολουθούσαν την πορεία των κυμάτων και αξιολογούσαν ενδεχόμενες επιπτώσεις σε υποδομές. Το Reuters ανέφερε επίσης ότι δεν υπήρχαν ενεργοί πυρηνικοί σταθμοί στις περιοχές της προειδοποίησης, ενώ γίνονταν έλεγχοι σε σχετικές εγκαταστάσεις, όπως στην Οναγκάβα.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει πόσο ευάλωτη παραμένει η Ιαπωνία σε ισχυρούς σεισμούς και τσουνάμι, καθώς βρίσκεται στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη.

