Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Προειδοποίηση για τσουνάμι έως 3 μέτρων
Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας και ενεργοποίησε άμεση προειδοποίηση για τσουνάμι σε παράκτιες περιοχές του Χονσού και του Χοκάιντο.
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μεταδόσεις του NHK. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στην έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων.
Η προειδοποίηση αφορά κυρίως την επαρχία Ιγουάτε στο νησί Χονσού, καθώς και περιοχές του Χοκάιντο, όπου τα πρώτα κύματα ενδέχεται να φτάσουν σε επικίνδυνο ύψος. Πρόκειται για εξέλιξη που κρατά σε αυξημένη επιφυλακή τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους των παράκτιων ζωνών.
Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες και δεν έχει υπάρξει πλήρης απολογισμός για ενδεχόμενες ζημιές ή τραυματισμούς. Ωστόσο, το μέγεθος του σεισμού και η άμεση ενεργοποίηση προειδοποίησης για τσουνάμι δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ενημερώσεις από τις ιαπωνικές αρχές για την πορεία του φαινομένου, το ύψος των κυμάτων και τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο.
