Μια 44χρονη γυναίκα συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, καθώς οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ τη συνδέουν με υπόθεση διαμεσολάβησης στη μεταφορά όπλων από το Ιράν προς το Σουδάν. Η σύλληψη της Shamim Mafi έγινε το Σάββατο και η υπόθεση γνωστοποιήθηκε δημόσια από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα Bill Essayli.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Associated Press, η Mafi κατηγορείται ότι λειτούργησε ως μεσάζων σε συμφωνίες που αφορούσαν την πώληση drones, βομβών, πυροκροτητών και εκατομμυρίων φυσιγγίων προς τις ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν. Η δικογραφία αναφέρει επίσης ξεχωριστά ότι η ίδια και ένας συνεργός της, ο οποίος δεν κατονομάζεται, διαπραγματεύτηκαν την πώληση 55.000 πυροκροτητών βομβών στο υπουργείο Άμυνας του Σουδάν.

Last night, Shamim Mafi, 44, of Woodland Hills, was arrested at Los Angeles International Airport for trafficking arms on behalf of the government of Iran. She is charged with a violation of 50 U.S.C. § 1705 for brokering the sale of drones, bombs, bomb fuses, and millions of… — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) April 19, 2026

Κατά τις αμερικανικές αρχές, η Mafi είναι ιρανικής υπηκοότητας και απέκτησε καθεστώς νόμιμης μόνιμης κατοίκου στις ΗΠΑ το 2016. Στη μήνυση αναφέρεται ακόμη ότι φέρεται να διαχειριζόταν, μαζί με συνεργό της, την εταιρεία Atlas International Business στο Ομάν, μέσω της οποίας γίνονταν οι σχετικές συναλλαγές για οπλισμό και πυρομαχικά. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η εταιρεία έλαβε πάνω από 7 εκατ. δολάρια σε πληρωμές μέσα στο 2025.

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερο βάρος λόγω της αναφοράς σε έγγραφο πρόθεσης αγοράς προς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Όπως σημειώνεται στη δικογραφία, η Mafi φέρεται να υπέβαλε σχετική επιστολή για την προμήθεια των πυροκροτητών εκ μέρους του Σουδάν. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το κατηγορητήριο των αμερικανικών αρχών περί εμπλοκής σε οργανωμένη διακίνηση στρατιωτικού υλικού.

Η 44χρονη αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 έτη. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το AP, δεν είχε καταστεί σαφές αν διαθέτει συνήγορο που να μπορεί να μιλήσει δημόσια εκ μέρους της.

Η υπόθεση και το φόντο του πολέμου στο Σουδάν

Η αμερικανική έρευνα εξελίσσεται ενώ ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν έχει ήδη προκαλέσει βαθιά ανθρωπιστική κρίση, με εκτεταμένες ελλείψεις σε τρόφιμα και εκατομμύρια εκτοπισμένους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αμερικανικές αρχές εμφανίζονται ιδιαίτερα αυστηρές απέναντι σε υποθέσεις που συνδέονται με ροές όπλων και πυρομαχικών προς εμπόλεμες ζώνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

