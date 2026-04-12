Κρήτη: Τριπλή επιχείρηση μεταναστών

Σε τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι Aρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή μέσων της δύναμης FRONTEX και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στην πρώτη επιχείρηση εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, σε απόσταση περίπου 55 ναυτικών μιλίων βόρεια-βορειοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής.

Σε δεύτερο περιστατικό, 22 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο από ναυαγοσωστικό σκάφος, με τη συνδρομή drone της FRONTEX, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, γεγονός που διευκόλυνε την επιχείρηση διάσωσης και τη μεταφορά των επιβαινόντων στο λιμάνι.

Παράλληλα, ακόμη 37 άτομα διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX, επίσης με τη συμμετοχή μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο τοπικό λιμάνι.

Συνολικά στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 94 αλλοδαποί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



