Κρήτη: Βραβεύθηκε ο αστυνομικός που έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ο Αστυνομικός Λευτέρης Σουλτάτος τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ βρισκόταν σε περιοχή του Ηρακλείου, άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια θα με σκοτώσει»

22 Ιαν. 2026 15:48
Pelop News

Η ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων βράβευσε χθες τον αστυνομικό που έσωσε εκτός υπηρεσίας γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το patris.gr, ο Αστυνομικός Λευτέρης Σουλτάτος τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ βρισκόταν σε περιοχή του Ηρακλείου, άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια θα με σκοτώσει».

Οι φωνές κινητοποίησαν τον αστυνομικό, ο οποίος, παρόλο που ήταν εκτός υπηρεσίας, έσπευσε στο σημείο να ελέγξει το περιστατικό.

Εκεί, διαπίστωσε πως ο 82χρονος ασκούσε λεκτική και σωματική βία στην 76χρονη σύζυγό του, ενώ ήταν παρόν και το 37χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μόλις αντίκρισε τον αστυνομικό ο 82χρονος άρχισε να φωνάζει και του επιτέθηκε. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 82χρονου που αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.

