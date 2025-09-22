Κροατία: Θα θανατωθούν 12.000 χοίροι λόγω κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης!

Η εξάπλωσή της νόσου μπορεί να σταματήσει τις εξαγωγές κρέατος και η ανίχνευσή της οδηγεί σε άμεση προληπτική θανάτωση

22 Σεπ. 2025 18:26
Στην Κροατία οι Αρχές ξεκίνησαν σήμερα (22/9/2025) τη θανάτωση σχεδόν 12.000 χοίρων μετά τον εντοπισμό του εξαιρετικά μεταδοτικού και θανατηφόρου ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε μεγάλη φάρμα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ακίνδυνη για τον άνθρωπο, αλλά με ποσοστό θνησιμότητας που πλησιάζει το 100% για χοίρους και αγριόχοιρους, η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF) είναι ιογενής αιμορραγική νόσος.

Η εξάπλωσή της νόσου μπορεί να σταματήσει τις εξαγωγές κρέατος και η ανίχνευσή της οδηγεί σε άμεση προληπτική θανάτωση.

Κανένα εμβόλιο δεν έχει εγκριθεί ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, περίπου 10.000 χοίροι θα σφαγιαστούν στη φάρμα στη Σοκόλοβα (ανατολικό τμήμα της χώρας) και περίπου 1.600 σε μια άλλη φάρμα στην ίδια περιοχή, που είναι γνωστή για τις πολλές χοιροτροφικές της μονάδες.

Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε ο ιός σε αυτό το υπερσύγχρονο αγρόκτημα ακόμη δεν είναι γνωστός, αλλά σύμφωνα με τον υπουργό, προκλήθηκε «κατά 99% από ανθρώπινο παράγοντα».

Οι Αρχές έχουν επιβάλει παρακολούθηση σε 54 αγροκτήματα με περισσότερα από 1.000 ζώα και έχουν αυστηροποιήσει τους συνοριακούς ελέγχους, πρόσθεσε ο υπουργός.

«Το γεγονός είναι ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί και σίγουρα θα είναι απαραίτητο να ληφθούν κάπως πιο ριζοσπαστικά μέτρα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντέιβιντ Μποζίνοβιτς, που πρόσθεσε ότι ενδέχεται επίσης να αναπτυχθεί ο στρατός.

Η Κροατία είχε περισσότερους από 873.000 χοίρους στα αγροκτήματά της το 2024 και εξήγαγε περισσότερους από 285.600 χοίρους, αξίας περίπου 57 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.
