Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας

Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε σε μαθητή της τρίτης τάξης δημοτικού σχολείου της Πάτρας. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – Διεύθυνση ΠΕ Αχαΐας, το σχολείο έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης τονίζεται ότι πρόκειται για μορφή που είναι συνήθως ήπια και υποχωρεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γι’ αυτό και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας.

Συστήνεται πάντως στους γονείς και τους μαθητές η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή κοινής χρήσης ποτηριών και μπουκαλιών, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον παιδίατρό τους. Η ενημέρωση των σχολικών κοινοτήτων και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν κρίσιμα εργαλεία για την πρόληψη.

Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Αννα Μαστοράκου, μιλώντας στην «Π» σημείωσε ότι τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας ποικίλουν και δεν εμφανίζονται πάντα όλα μαζί. Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα, η οποία είναι πιο σοβαρή, μπορεί να εκδηλωθεί με υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, ναυτία ή φωτοφοβία. Αντίθετα, η ιογενής μορφή είναι ηπιότερη και συνήθως διαρκεί 7-10 ημέρες, με πλήρη ανάρρωση χωρίς επιπλοκές.

Στα βρέφη μπορεί να εμφανιστούν πυρετός, ευερεθιστότητα και λήθαργος, ενώ σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες εκδηλώνεται με πιο έντονα συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό και κεφαλαλγία. Η θεραπεία διαφοροποιείται ανάλογα με το αίτιο: η βακτηριακή απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση, ενώ η ιογενής δεν έχει ειδική θεραπεία και αντιμετωπίζεται με υποστηρικτικά μέτρα.

Οι αρμόδιες αρχές καταλήγουν πως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ελεγχόμενη, με όλα τα απαραίτητα μέτρα να έχουν ήδη ληφθεί, και ότι η ψύχραιμη στάση σε συνδυασμό με την πρόληψη αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια των μαθητών και των οικογενειών τους. Τονίζεται ακόμη ότι ανάλογα περιστατικά εμφανίζονται κάθε χρόνο, κυρίως τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, και η συντριπτική πλειονότητα εξελίσσεται ομαλά, χωρίς επιπλοκές.

