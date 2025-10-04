Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας

Στην ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης τονίζεται ότι πρόκειται για μορφή που είναι συνήθως ήπια και υποχωρεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα

Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας
04 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε σε μαθητή της τρίτης τάξης δημοτικού σχολείου της Πάτρας. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – Διεύθυνση ΠΕ Αχαΐας, το σχολείο έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης τονίζεται ότι πρόκειται για μορφή που είναι συνήθως ήπια και υποχωρεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γι’ αυτό και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας.

Συστήνεται πάντως στους γονείς και τους μαθητές η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή κοινής χρήσης ποτηριών και μπουκαλιών, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον παιδίατρό τους. Η ενημέρωση των σχολικών κοινοτήτων και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν κρίσιμα εργαλεία για την πρόληψη.

Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Αννα Μαστοράκου, μιλώντας στην «Π» σημείωσε ότι τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας ποικίλουν και δεν εμφανίζονται πάντα όλα μαζί. Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα, η οποία είναι πιο σοβαρή, μπορεί να εκδηλωθεί με υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, ναυτία ή φωτοφοβία. Αντίθετα, η ιογενής μορφή είναι ηπιότερη και συνήθως διαρκεί 7-10 ημέρες, με πλήρη ανάρρωση χωρίς επιπλοκές.

Στα βρέφη μπορεί να εμφανιστούν πυρετός, ευερεθιστότητα και λήθαργος, ενώ σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες εκδηλώνεται με πιο έντονα συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό και κεφαλαλγία. Η θεραπεία διαφοροποιείται ανάλογα με το αίτιο: η βακτηριακή απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση, ενώ η ιογενής δεν έχει ειδική θεραπεία και αντιμετωπίζεται με υποστηρικτικά μέτρα.

Οι αρμόδιες αρχές καταλήγουν πως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ελεγχόμενη, με όλα τα απαραίτητα μέτρα να έχουν ήδη ληφθεί, και ότι η ψύχραιμη στάση σε συνδυασμό με την πρόληψη αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια των μαθητών και των οικογενειών τους. Τονίζεται ακόμη ότι ανάλογα περιστατικά εμφανίζονται κάθε χρόνο, κυρίως τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, και η συντριπτική πλειονότητα εξελίσσεται ομαλά, χωρίς επιπλοκές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:54 Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β’ ημίχρονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
15:51 Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;
15:42 Future Report: 13χρονοι δηλώνουν ψευδή ηλικία στα social media
15:39 Η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό του Αντώνη Φώτση
15:35 Ερασιτεχνικό: Αναβλήθηκαν παιχνίδια, δείτε τον λόγο
15:33 Αμα ραγίσει το γυαλί…
15:21 Μπόνους Νοεμβρίου: 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. πολίτες – Ποιοι θα το πάρουν
15:10 Το ζεύγος Ομπάμα γιόρτασε τα χρόνια γάμου: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ήταν να σε παντρευτώ»
15:01 Κινητοποιεί βουλευτές για σύσκεψη ο Αλεξόπουλος για την ευλογιά των προβάτων
14:54 Μεταδίδεται διαδικτυακά το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Κρόνο!
14:53 Φρίκη στη Βρετανία: 42χρονος παντρεύτηκε 15χρονη και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
14:44 Κώστας Κόκλας: Μου αρέσει να φλερτάρω ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 16 ετών;
14:23 Ξάνθη: Χειροπέδες σε 27χρονο Τούρκο για κατοχή 25 πυροβόλων όπλων
14:11 Η Αττική γεμίζει κάμερες: Μπλόκο στις παραβάσεις του ΚΟΚ – Θα μπουν 388 συσκευές
14:00 Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας
13:51 Πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας θέλει να δημιουργηθεί σωματείο γυναικών που υπέστησαν bullying από την Κωνσταντοπούλου
13:37 Ευλογιά προβάτων: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα στο Μεσολόγγι
13:30 Μεγάλα ύψη βροχής τις τελευταίες ημέρες σε Βόρεια και Δυτική Ελλάδα – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας
13:25 Για να μην αφανίσει το χρέος την κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ