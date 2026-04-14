Ακόμη και ένα φαινομενικά μικρό λάθος στο Κτηματολόγιο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε έναν ιδιοκτήτη ακινήτου. Μια λανθασμένη εγγραφή μπορεί να μπλοκάρει μια μεταβίβαση, να καθυστερήσει την έκδοση οικοδομικής άδειας ή, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια δικαιώματος κυριότητας.

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, που αναμένεται το επόμενο διάστημα, φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα που συνδέονται κυρίως με λανθασμένες εγγραφές δικαιωμάτων, ανακριβή εμβαδά και λάθος αποτύπωση της περιουσιακής κατάστασης χιλιάδων ιδιοκτητών.

Σε αρκετές περιοχές όπου το Κτηματολόγιο έχει ήδη συνταχθεί, υπάρχουν ιδιοκτησίες με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στο πραγματικό εμβαδόν και σε αυτό που εμφανίζεται στην κτηματολογική βάση.

Πού οφείλονται τα λάθη στο Κτηματολόγιο

Τα πιο συνηθισμένα λάθη προκύπτουν από παλιές ή ασαφείς αποτυπώσεις των ακινήτων.

Συχνά αίτια είναι η έλλειψη σαφών ορίων, όπως φράχτες ή φυσικά σημάδια, οι παλαιές μετρήσεις με ανακριβείς μεθόδους, αλλά και συμβόλαια που αναφέρουν εκτάσεις «κατά προσέγγιση».

Προβλήματα δημιουργούνται επίσης όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο εμβαδόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο και σε αυτό που προκύπτει από το ψηφιακό υπόβαθρο του Κτηματολογίου.

Πώς εντοπίζονται τα προβλήματα

Τα λάθη συνήθως γίνονται αντιληπτά όταν ο ιδιοκτήτης χρειάζεται να αξιοποιήσει το ακίνητό του.

Για παράδειγμα, μπορεί να διαπιστώσει ότι το οικόπεδό του εμφανίζεται μικρότερο από ό,τι γράφει το συμβόλαιο ή ότι η ιδιοκτησία του φαίνεται μετατοπισμένη στον χάρτη και επικαλύπτεται με γειτονικό ακίνητο.

Σε άλλες περιπτώσεις, δύο γείτονες διαφωνούν για τα όρια, επειδή το Κτηματολόγιο αποτυπώνει διαφορετική γραμμή από αυτή που θεωρούσαν σωστή μέχρι τότε.

Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο όταν υπάρχουν παλιοί τίτλοι που αναφέρουν αόριστα ότι ένα ακίνητο είναι «περίπου δύο στρέμματα», χωρίς σαφείς διαστάσεις.

Τα πιο συχνά λάθη στα γεωμετρικά στοιχεία

Τα λάθη στο Κτηματολόγιο αφορούν συχνά το εμβαδόν. Ένας ιδιοκτήτης μπορεί να έχει δηλώσει 1.000 τετραγωνικά μέτρα, αλλά στο Κτηματολόγιο να εμφανίζονται 920.

Άλλη συχνή περίπτωση είναι το λάθος στη θέση του ακινήτου. Το ακίνητο μπορεί να φαίνεται μετατοπισμένο, να «μπαίνει» σε γειτονική ιδιοκτησία ή να χάνει μέρος της έκτασής του.

Πολύ συχνά εμφανίζονται και λάθη στα όρια, με επικαλύψεις μεταξύ γειτονικών ακινήτων. Αυτά είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα, καθώς συχνά οδηγούν σε διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών.

Προβλήματα δημιουργούν επίσης τα ασαφή παλιά συμβόλαια, αλλά και ακίνητα που δεν δηλώθηκαν καθόλου ή δηλώθηκαν με λάθος στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ακίνητο μπορεί να εμφανίζεται ακόμη και ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» ή να φαίνεται ότι ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.

Μπορούν να διορθωθούν τα λάθη;

Τα λάθη μπορούν να διορθωθούν, ακόμη και αν οι πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο αποκτούν ισχυρή νομική ισχύ.

Οι διορθώσεις μπορεί να αφορούν το εμβαδόν, τα όρια, τη θέση, τη γεωμετρική μορφή του ακινήτου ή τα στοιχεία του δικαιούχου.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πρέπει να κινηθεί έγκαιρα και με τα σωστά δικαιολογητικά, ώστε να μη δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.

Ο ρόλος του τοπογράφου μηχανικού

Κρίσιμος είναι ο ρόλος του τοπογράφου μηχανικού, ειδικά όταν η διόρθωση αφορά γεωμετρικά στοιχεία.

Ο μηχανικός δεν συντάσσει απλώς ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Όταν η πράξη μεταβάλλει τη γεωμετρία του ακινήτου, πρέπει να αποτυπώσει τις αλλαγές πάνω στο κτηματογραφικό διάγραμμα που εκδίδεται από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνονται οι αλλαγές στα γεωτεμάχια με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87.

Πότε γίνεται εξωδικαστική διόρθωση

Η πιο απλή διαδικασία είναι η εξωδικαστική διόρθωση, με αίτηση του ενδιαφερόμενου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Αυτό μπορεί να γίνει όταν δεν υπάρχει διαφωνία ή αμφισβήτηση δικαιώματος.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα πρόδηλα σφάλματα, όπως λάθος όνομα, ΑΦΜ, στοιχεία συμβολαίου ή αριθμοί καταχώρισης. Εξωδικαστικά μπορούν επίσης να διορθωθούν μικρές τεχνικές γεωμετρικές αποκλίσεις, εφόσον συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όπως οι ιδιοκτήτες γειτονικών ακινήτων.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα σχέδια και δικαιολογητικά, όπως νέο τοπογραφικό ή Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών.

Πότε η υπόθεση πηγαίνει στα δικαστήρια

Η προσφυγή στα δικαστήρια γίνεται αναγκαία όταν υπάρχει διαφωνία για το ποιος έχει δικαίωμα πάνω στο ακίνητο ή για τα όρια της ιδιοκτησίας.

Στα δικαστήρια μπορεί να οδηγηθούν περιπτώσεις όπου δύο γείτονες διεκδικούν το ίδιο τμήμα γης, όταν εμφανίζεται λάθος δικαιούχος ή όταν το ακίνητο έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και το δικαίωμα δεν αποδεικνύεται εύκολα.

Δικαστική λύση μπορεί επίσης να χρειαστεί όταν υπάρχουν σοβαρές γεωμετρικές μεταβολές που επηρεάζουν γειτονικά ακίνητα ή όταν απορριφθεί η εξωδικαστική αίτηση διόρθωσης.

Σε πολλές περιπτώσεις προηγείται διαδικασία διαμεσολάβησης, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική, ιδίως όταν το ακίνητο εμφανίζεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» ή έχει καταχωριστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Ποια έγγραφα χρειάζονται

Για τη διόρθωση απαιτείται αίτηση διόρθωσης, αντίγραφο συμβολαίου, τοπογραφικό διάγραμμα και κτηματογραφικό διάγραμμα ή Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών.

Η σωστή προετοιμασία του φακέλου είναι καθοριστική, καθώς ελλείψεις στα δικαιολογητικά μπορούν να προκαλέσουν νέες καθυστερήσεις.

Τι συμβαίνει αν δεν διορθωθούν τα λάθη

Η αδράνεια μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Ο αναγραφόμενος στο Κτηματολόγιο μπορεί να θεωρηθεί νόμιμος ιδιοκτήτης, ενώ ο πραγματικός ιδιοκτήτης κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμά του.

Ακίνητα που εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» μπορεί να περιέλθουν στο Δημόσιο, ενώ μη δηλωμένα δικαιώματα, όπως υποθήκες, μπορεί να χαθούν.

Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία της περιουσίας τους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις πριν τα λάθη εξελιχθούν σε σοβαρά εμπόδια για την αξιοποίηση του ακινήτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

