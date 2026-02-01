Κυκλοφορεί το δίτομο Ιστορικό και Φωτογραφικό Λεύκωμα «Καρναβαλική Πάτρα»

Το λεύκωμα φέρει την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «24 Γράμματα», αποτελώντας μέχρι σήμερα, μία από τις πληρέστερες και πιο τεκμηριωμένες καταγραφές της ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού.

Κυκλοφορεί το δίτομο Ιστορικό και Φωτογραφικό Λεύκωμα «Καρναβαλική Πάτρα»
01 Φεβ. 2026 9:52
Pelop News

Στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας και ολόκληρης της Ελλάδας, καθώς και στο διαδίκτυο, κυκλοφορεί το δίτομο Ιστορικό και Φωτογραφικό Λεύκωμα «Καρναβαλική Πάτρα», ένα εκδοτικό έργο αναφοράς για τον κορυφαίο αποκριάτικο θεσμό της χώρας.

Το λεύκωμα φέρει την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «24 Γράμματα», αποτελώντας μέχρι σήμερα, μία από τις πληρέστερες και πιο τεκμηριωμένες καταγραφές της ιστορίας του Πατρινού Καρναβαλιού.

Το λεύκωμα βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας «Αθανάσιος Βασ. Μπότσης» το 2024. Η απονομή έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία της πρ. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, επιβραβεύοντας την πολυετή αυτή έρευνα για την ιστορία, την εξέλιξη και τη φυσιογνωμία του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πρόκειται για ένα εκτενές και πολυτελές έργο 900 ιλουστρασιόν σελίδων, σε δύο σκληρόδετους τόμους, που περιλαμβάνει περισσότερες από 1.500 φωτογραφίες, εκ των οποίων το 80% δημοσιεύονται για πρώτη φορά, καθώς και πάνω από 1.000 καταγεγραμμένες ιστορίες, άγνωστες, παράδοξες και συχνά αποκαλυπτικές.

Η αφήγηση ξεκινά από το 1828, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Πάτρας από τους Τούρκους, και φθάνει έως το 2022, καταγράφοντας με ιστορική τεκμηρίωση, φωτογραφικό υλικό και κοινωνικό σχολιασμό τη διαδρομή, τις μεταμορφώσεις και τη δυναμική του Πατρινού Καρναβαλιού. Κάθε εποχή και ενότητα παρουσιάζεται ξεχωριστά, με έμφαση στα πρόσωπα, στα άρματα, στις βασίλισσες, στους καρναβαλικούς συλλόγους και στον κοινωνικό απόηχο της εποχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις άγνωστες πτυχές και τα ευτράπελα περιστατικά του θεσμού: από βασιλιάδες καρνάβαλους που περπάτησαν όρθιοι στους δρόμους της Πάτρας, μέχρι άρματα που λογοκρίθηκαν, καρναβαλικές παρελάσεις που καθυστέρησαν έναν ολόκληρο χρόνο και καύσεις καρνάβαλων που ματαιώθηκαν ή έγιναν τα ξημερώματα.

Το δίτομο λεύκωμα αναδεικνύει την ενέργεια, τη ζωντάνια και τη μοναδικότητα του Πατρινού Καρναβαλιού ως τρόπο ζωής, πολιτισμική έκφραση και συλλογική μνήμη της πόλης, φωτίζοντας τα ήθη, τα έθιμα, τις καλλιτεχνικές επιρροές και τις κοινωνικές συνθήκες που διαμόρφωσαν τον θεσμό.

 

Στην υλοποίηση του έργου συνέβαλαν δεκάδες καρναβαλιστές, σύλλογοι, φορείς και πολίτες της Πάτρας, οι οποίοι παραχώρησαν ευγενικά το ιστορικό και φωτογραφικό τους αρχείο, επιτρέποντας για πρώτη φορά τη δημιουργία ενός τόσο εκτεταμένου, πλήρους και τεκμηριωμένου ιστορικού πονήματος για το Πατρινό Καρναβάλι.

Το δίτομο λεύκωμα «Καρναβαλική Πάτρα» έχει περάσει στην 3η έκδοση και διατίθεται στα βιβλιοπωλεία της Πάτρας και όλης της Ελλάδας, καθώς και διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://24grammata.com/product/70259/

Κυκλοφορεί το δίτομο Ιστορικό και Φωτογραφικό Λεύκωμα «Καρναβαλική Πάτρα» Κυκλοφορεί το δίτομο Ιστορικό και Φωτογραφικό Λεύκωμα «Καρναβαλική Πάτρα»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 Τουρκία: Τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια με 9 νεκρούς και 26 τραυματίες
12:56 Πάτρα: Τα Βραβεία του 18ου Μώμου – Γέμισε το θέατρο «Πάνθεον» ΦΩΤΟ
12:46 Λάρισα: Υπερχείλισε ρέμα στον παραλιακό δρόμο χωρίς να διακοπεί η πρόσβαση
12:38 Βόλος: Εισβολή και βανδαλισμοί σε σούπερ μάρκετ – Στο στόχαστρο προϊόντα της «Βιολάντα»
12:26 Τζόνι Ντεπ: Αγνώριστος σε φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το «Ebenezer: A Christmas Carol»
12:17 ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ντέρμπι κορυφής στην Allwyn Arena
12:06 Χανιά: Στο νοσοκομείο 28χρονος που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο
11:58 Εκκληση για αίμα από πάσχοντες Μεσογειακής Αναιμίας: Οι οδηγούν σε αναβολή μεταγγίσεων
11:53 Θύελλα – Παναχαϊκή σε ματς με μεγάλη σημασία
11:46 Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Βουβός πόνος και μήνυμα κατά της οπαδικής βίας
11:41 Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά στο κέντρο της πόλης στη Στοά Παπαγιάννη
11:37 Κυριάκος Μητσοτάκης: Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες που πενθούν – Η ανάρτηση της Κυριακής
11:25 Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρ σε 9 περιοχές μέχρι το βράδυ – Σε ποιες περιοχές
11:15 Εκπνέει η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών
11:05 Η Αναστασία Πετρίδη στην «Π» για την παράσταση «Λυσιστράτη»: Εκφράζει την πρώτη μορφή του φεμινισμού
10:56 Ολυμπιακός: Τα λεφτά που θα πληρώσει για Κλέιτον και το «όχι» στη Μπεσίκτας
10:45 Κάτω από τις 80.000 δολάρια το Bitcoin – Βαθαίνει το sell-off στην αγορά κρυπτονομισμάτων
10:33 Θάνατος αθλητή στο Ρουφ 80 – Εθνικός: Η οικογένεια του μπασκετμπολίστα είχε χάσει κι άλλο παιδί σε τροχαίο
10:21 Καλαμάτα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις στην από την κακοκαιρία
10:12 Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη Super League – Ολοι οι αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ