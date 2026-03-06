Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό σήμερα και αύριο, εκτροπή κυκλοφορίας

Ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού στο 19ο χιλιόμετρο στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό σήμερα και αύριο, εκτροπή κυκλοφορίας
06 Μαρ. 2026 9:05
Pelop News

Λόγω εργασιών συντήρησης στην οροφή της διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου Φυλής, θα ισχύσουν σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό το διήμερο Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, από τις 21:00 της Παρασκευής 6 Μαρτίου έως τις 09:00 του Σαββάτου 7 Μαρτίου θα εφαρμοστεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 19+000, στην κατεύθυνση προς Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στην περιοχή του Δήμου Φυλής.

Εκτροπή κυκλοφορίας

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, τα οχήματα που κινούνται από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο / Μαρκόπουλο θα εκτρέπονται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6). Στη συνέχεια, μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, θα επανεισέρχονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών, να συμμορφώνονται πλήρως με την προσωρινή οδική σήμανση και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

