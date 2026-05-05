Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό: Έργα και εκτροπές έως τις 7 Μαΐου

Σε ισχύ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς και προσωρινής διάρκειας στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, λόγω προγραμματισμένων και έκτακτων τεχνικών εργασιών, με στόχο τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου.

Αποκλεισμός λωρίδας προς Ιωάννινα

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Νέα Οδός, από την Τρίτη 5 Μαΐου στις 14:00 έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου στις 14:00 θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από το 166,4ο έως και το 168ο χιλιόμετρο.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν πιστά τη σχετική σήμανση, η οποία θα τοποθετηθεί για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Εκτροπή κυκλοφορίας λόγω εργασιών στη Σήραγγα Αμπελιάς

Παράλληλα, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, από τις 08:00 έως τις 19:00, θα εφαρμοστούν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επιθεώρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στη Σήραγγα Αμπελιάς.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αντίρριο, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Εγνατίας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Αβγού. Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Αντίρριο θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άρτας – Ιωαννίνων, με επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο Αβγού.

Λόγω των ρυθμίσεων αυτών, θα ισχύσουν μειωμένα διόδια στον Μετωπικό Σταθμό Τερόβου για το ρεύμα προς Αντίρριο, ως μέτρο διευκόλυνσης των οδηγών.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η εταιρεία διαχείρισης διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των διερχόμενων οδηγών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση με τη σήμανση και τις οδηγίες είναι κρίσιμη για την αποφυγή ατυχημάτων και καθυστερήσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο.

