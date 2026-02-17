Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο Λεκανοπέδιο προκαλούν απεργία ταξί και κλειστοί κόμβοι της Αττικής Οδού

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με την κατάσταση να επιδεινώνεται από τον συνδυασμό δύο παραγόντων: τις έκτακτες εργασίες συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων» της Αττικής Οδού και την τριήμερη απεργία των ταξί που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, λόγω βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων» (όπου έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός του σκυροδέματος από φθορά χρόνου, καιρικές συνθήκες και βιομηχανική δραστηριότητα), παραμένει κλειστό έως τις 06:00 της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου το τμήμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Ασπροπύργου έως τον κόμβο Λ. Φυλής (περίπου 8 χλμ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου προς Αεροδρόμιο από:

Μάνδρα (κόμβος 1)

Μαγούλα (κόμβος 2)

Ασπρόπυργος (κόμβος 4)

Αιγάλεω (κόμβος 5)

Οι οχήματα εκτρέπονται υποχρεωτικά προς Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό, προκαλώντας εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα. Οι πιο σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται σε Λεωφόρο Αθηνών (όπου η Τροχαία έχει ενισχύσει τη δύναμή της), Κηφισό (και στα δύο ρεύματα, με εικόνα «απέραντου παρκινγκ»), Λ. Κηφισίας, Μεσογείων, Συγγρού, καθώς και σε Λ. Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου, Λ. Ποσειδώνος, Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη και Σταδίου.

Παράλληλα, η τριήμερη απεργία των ταξί στην Αττική (από 06:00 Τρίτης 17/2 έως 06:00 Παρασκευής 20/2), που αποφάσισε το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) σε συνέχεια πανελλαδικών κινητοποιήσεων, μειώνει δραστικά τη διαθεσιμότητα οχημάτων και επιβαρύνει περαιτέρω την κίνηση, ιδίως σε ώρες αιχμής.

Η Τροχαία συστήνει στους οδηγούς να χρησιμοποιούν, όπου είναι δυνατόν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, λεωφορεία, τραμ) για να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του οδικού δικτύου. Οι εργασίες στη σήραγγα Λιοσίων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως την Κυριακή, ενώ η απεργία ταξί λήγει τα ξημερώματα της Παρασκευής.

