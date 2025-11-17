Κυκλωμα απάτης με επενδύσεις: Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας, η απάντηση για Μαρτίκα

Αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο επιχειρηματίας που συνελήφθη μαζί με ακόμα 4 άτομα, με την κατηγορία της απάτης μέσω επενδύσεων και εμφανίζεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, ο οποίος εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε καζίνο.

«Έφαγε 250.000 από τον Παντελή Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε» μαρτυρία σοκ από τον Σπύρο Μαρτίκα για τον επιχειρηματία με τις απάτες ΦΩΤΟ

«Ο πελάτης μου τα αντικρούει όλα. Υπάρχει ολόκληρη μέθοδος πλεκτάνης και θα αποδείξει πάραυτα τους ισχυρισμούς του. Ειδικά ο πρώτος καταγγέλλων και ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Ο έλεγχος που έχει γίνει και οι μαγνητοφωνήσεις είναι συνομιλίες οικογενειακές, που δεν αποδεικνύουν αυτούς τους ισχυρισμούς», δήλωσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Δημήτρης Χριστόπουλος, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Ο ιδιοκτήτης φαρμακείων και πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, έχει καταγγείλει πως το κύκλωμα του απέσπασε το ποσό των 600.000 ευρώ.

«Υπάρχει ένα εξώδικο από τον πελάτη μου στον κ. Μαρτίκα. Ο κ. Μαρτίκας έχει δανειστεί από τον πελάτη μου. Υπάρχει έγγραφο περί αυτού, του δάνεισε 33.000 ευρώ. Ο πελάτης μου του έδωσε 33.000 ευρώ, ο κ. Μαρτίκας αποδέχεται αυτό, του στέλνει εξώδικο και του ζητά τα λεφτά. Στην ίδια δικογραφία το ποσό που αναφέρει ο κ. Μαρτίκας, και όχι απαιτητό, είναι της τάξης των 70.000 ευρώ», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη του κυκλώματος το αρχικό χρονικό διάστημα εμφάνιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, λίρες και ράβδους χρυσού σε ραντεβού με τα θύματά τους, πείθοντάς τα να δώσουν κι άλλα χρήματα για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

«Είχαν σκηνοθετήσει ακόμα και ληστεία. Σε μερικές περιπτώσεις ασκήθηκε και βία στα θύματα. Από τις 13 περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, τα κέρδη ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Από την έρευνα των Αρχών δεν προκύπτει κάποια σύνδεση με την υπόθεση Παντελίδη, τονίζει η Αστυνομία.

