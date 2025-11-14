«Έφαγε 250.000 από τον Παντελή Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε» μαρτυρία σοκ από τον Σπύρο Μαρτίκα για τον επιχειρηματία με τις απάτες ΦΩΤΟ

Ο Σπύρος Μαρτίκας, που έπεσε θύμα του επιχειρηματία – μέλους εγκληματικής οργάνωσης, ήταν καταιγιστικός σχετικά με τις απάτες άνω των 1,3 εκ. ευρώ, αναφέροντας ότι ο συλληφθείς είναι εμπλεκόμενος με τον θάνατο του τραγουδιστής Παντελή Παντελίδη.

Από τις σουίτες των καζίνο στις χειροπέδες: Ο γνωστός επιχειρηματίας και το κύκλωμα που φτάνει μέχρι την Πάτρα – Θύμα του και ο Σπύρος Μαρτίκας ΦΩΤΟ

Ο γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη χτες (13.11.2025) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για τις απάτες, ενώ οι 5 συλληφθέντες φέρονται να υπόσχονταν επενδύσεις σε καζίνο με 20% αύξηση κεφαλαίου το μήνα. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο παίχτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχασε πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό εξαιτίας τους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε σήμερα στην εκπομπή Live News και αποκάλυψε το πως εκείνος εξαπατήθηκε από τον επιχειρηματία, το πώς σχετίζεται στην υπόθεση με τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, αλλά και το πώς δρούσε και «ψάρευε» τα θύματά της η εγκληματική οργάνωση.

«Οι εγκληματίες πρέπει να ηρεμήσουν. Ο κορυδαλλός δεν τους χωράει. Θα ζουν μαζί ερωτικά με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οι αστυνομικοί έβγαλαν στην επιφάνεια τη σπείρα που εξαπατούσε κόσμο. Δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν, το χρηματικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο. Θέλω να ξεβρωμίσει ο τόπος», είπε αρχικά για τον επιχειρηματία που τον εξαπάτησε.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν στην οργάνωση των ΑΧΕΠΑ, και κατάφερνε να προσεγγίζει επωνύμους. Πήγαινε σε όλες τις εκδηλώσεις και έκλεβε φωτογραφίες με γνωστούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να εκτεθεί κανείς με τον οποίο φωτογραφήθηκε, κανείς υπουργός, πολιτικός. Με είχε προσεγγίσει, να προσφέρει αυτοκίνητο διαφημίζοντας εμένα και τα καταστήματά του. Τη στιγμή των γυρισμάτων κουβαλούσε πάνω από 100.000 ευρώ μετρητά. Οι ατάκες του ήταν “τι νομίζεις από μασατζίδικα βγάζω λεφτά;“. Ήθελε με κάθε τρόπο να είναι δίπλα μου, κουβαλούσε και έναν μπράβο μαζί του.

Αυτός έφερνε πελάτες και επενδυτές και το έπαιζε και αυτός επενδυτής, χρησιμοποιώντας το όνομα του δικηγόρου και κουμπάρου του. Σε σουίτα στο καζίνο Λουτρακίου “πουλούσε” την απάτη του. Το καζίνο δεν γνώριζε για όλο αυτό που συνέβαινε, αυτός χρησιμοποιούσε τα υπερκέρδη του καζίνο. Ήταν το καλύτερο σενάριο απόδοσης των κεφαλαίων σου. Έβλεπες μία μόστρα και μπροστά σου γινόταν το αλισβερίσι. Έδινε φαινομενικά λεφτά σε εκείνος που ζούσε στο καζίνο, και παραπλανούσε κόσμο. Τα διαμάντια τα εξαργύρωνε μαζί με το θύμα σε φίλο του κολλητό και γνωστό ενεχυροδανειστή. Μάλιστα, πλάσαρε ως διευθυντή του καζίνο τον συνεργό του», τόνισε ο γνωστός φαρμακοποιός.

Η δράση του επιχειρηματία

Ο Σπύρος Μαρτίκας στη συνέχεια εξήγησε το πώς ακριβώς ξεκινούσε η όλη εξαπάτηση των θυμάτων, και με ποιον τρόπο έπειθε ο επιχειρηματίας τον κόσμο να επενδύσει φαινομενικά για να «αρπάξει» μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Ζητούσαν 50.000 ευρώ για αρχή, με υπογραφή συμβολαίου και τα έπαιζαν μετρητά. Σε πλήρωναν σε 2 – 3 βδομάδες με 55.000 ευρώ, να μην χάσουν τα στατιστικά απόδοσης. Σε πλήρωναν 3 με 4 φορές, και μετά ξεκινούσε το πανηγύρι. Έλεγαν “δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω σε χρυσό“. Σε πλήρωναν με χρυσό και σε πήγαιναν στον φίλο ενεχυροδανειστή για εξαργύρωση. Και μετά την εξαργύρωση, “στην έπεφταν” τύποι με κουκούλες και έστηναν δήθεν ληστεία. Έκλεβαν και μετά έλεγαν “μας έκλεψαν, μα ποιος ήξερε, ποιος μίλησε;“.

Στη συνέχεια έλεγαν “θες τα λεφτά σου πίσω και να βγάλεις περισσότερα; Φέρε πελάτες“. Τα ηχογραφούσα όλα μαζί με ένα φίλο μου και επί 1 χρόνο ενημέρωνα την ΓΑΔΑ και το ελληνικό FBI. Η αστυνομία έμαθε τι συμβαίνει στις παράνομες σουίτες. Τους ρωτούσα τι έγινε στη δική μου περίπτωση, και σιγά σιγά μου έλεγαν τι συνέβη. Όλο αυτό ξεσκέπασε την τεράστια εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος έχει το νούμερο 1 στημένων παράνομων παιχνιδιών, ο ίδιος τα καυχιέται παντού», αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Στη συνέχεια είπε: Στα θύματα έδειχνε εικόνες με υπουργούς για να τους πείσει, οι πολιτικοί δεν είχαν ιδέα. Ούτε οι ΑΧΠΑ είχαν ιδέα, δούλευε και αυτούς. Είχε μπράβους και εκτελεστές, στημένους ληστές, έκανε εκβιασμούς σε θύματα. Για την επίθεση σε βάρος μου, αναρωτιόταν δήθεν “μα πως το έμαθαν;”. Όταν έφερα τον φίλο μου, στο τηλέφωνο μου είπε “ο φίλος σου είδε τη μόστρα και τρελάθηκε ε;”. Η υπόθεση ξεκίνησε πριν χρόνια από το καζίνο Θεσσαλονίκης και κατέληξε στο Λουτράκι».

Η υπόθεση Παντελίδη

Αναφορικά με το μοιραίο βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου 2016, όταν σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο γνωστός τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης, ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ότι πιο πριν ο επιχειρηματίας είχε στήσει «παγίδα» στον καλλιτέχνη και του «έφαγε» περίπου 250.000 ευρώ.

«Σε κορίτσια που τότε δούλευαν σε κατάστημά του, “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Δεν φοβάμαι. Ας με σκοτώσουν σήμερα, είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, έχω καθαρή συνείδηση. Στον Παντελίδη έστησε παιχνίδι και του έφαγε πόσες χιλιάδες.

Η λέσχη που έστηνε τον παράνομο τζόγο ήταν στο παλιό αεροδρόμιο, είχε δικούς του ανθρώπους για να φάνε λεφτά από τον Παντελίδη. Γύρω στις 250.000 ευρώ. Εκείνος τα έχασε, ήπιε αγχώθηκε, ίδρωσε και σκοτώθηκε. Ο εγκληματίας τα έλεγε και τα έδειχνε και χαιρόταν.

Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να προφυλακιστούν και όχι να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη».

«Ο επιχειρηματίας δεν αποδέχεται τις κατηγορίες»

Μιλώντας στην εκπομπή και απαντώντας στον Σπύρο Μαρτίκα, ο δικηγόρος του επιχειρηματία που έχει συλληφθεί είπε: «Ο εντολέας μου δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες και ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Όχι δεν γνώριζα το παραμικρό για την υπόθεση, χρειάζομαι χρόνο να μελετήσω την δικογραφία. Ο κύριος Μαρτίκας με προσέγγισε τυχαία σε ένα γυμναστήριο μου είπε κάτι και έμεινε εκεί».

Απευθυνόμενος στον Σπύρο Μαρτίκα, είπε: «Δεν φοβάμαι το παραμικρό, θα δείτε πως λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν είστε ούτε εισαγγελέας, ούτε δικαστής. Ο λόγος σας είναι πέραν του φασιστικού. Εάν εκφραστείτε εναντίον μου, θα προβώ στα νόμιμα. Αν σεβόσασταν τη δικαιοσύνη δεν θα εκφραζόσασταν έτσι».

Το χρονικό

Ο κατηγορούμενος και οι συνεργοί του υπόσχονταν σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι είχαν τη δυνατότητα να «επενδύσουν» χρήματα σε παιχνίδια καζίνο που μπορούσαν να επηρεάσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 7 άτομα πείστηκαν και έδωσαν ποσά που προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας στρατοπέδευε στο Καζίνο Λουτρακίου και υποσχόταν ότι όσοι δεχτούν να επενδύσουν χρήματα, θα είχαν κέρδη έως και 20% μηνιαίως. Κάποιοι τον πίστεψαν, κάποιοι τον γνώριζαν προσωπικά και άλλοι τον είχαν δει να δίνει συνεντεύξεις.

Σύμφωνα με τη αστυνομική έρευνα, τα μέλη της σπείρας έδειχναν στα υποψήφια θύματα εικόνες για να τα δελεάσουν. Λίρες, χρυσός, πανάκριβα κοσμήματα και μετρητά, προερχόμενα υποτίθεται από τις εν λόγω επενδύσεις.

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας είναι ιδιοκτήτης κέντρων spa με παρουσία και σε στήλες των media. Όταν κάποια από τα θύματα καταλάβαιναν πως κάτι δεν πάει καλά και ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, τα μέλη του κυκλώματος οδηγούνταν ακόμη και στη βία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα.

Σε κάποιες περιπτώσεις ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και οι συνεργοί του παρουσίαζαν πλαστές επιταγές, ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση με τις απάτες, δεν είναι μόνο 13 τα θύματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι πολύ περισσότερα, ενώ αστυνομικοί ήδη ζητούν από τα θύματα να μιλήσουν και να καταθέσουν. Ο επιχειρηματίας, έφτανε σε σημεία να σκηνοθετεί ληστείες σε βάρος τους, αφού έβρισκε θύματα χρησιμοποιώντας ψεύτικα χρήματα, χρυσό και διαμάντια για να τους εξαπατήσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



