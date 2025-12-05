Κύκλωμα γιατρών και φαρμακοποιού εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ με χιλιάδες εικονικές συνταγές: Τρεις συλλήψεις, πάνω από 12.800 ψεύτικες εκτελέσεις

Εξαρθρώθηκε οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να διέπραττε συστηματικές και κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, μέσω εκτεταμένης εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ένας 34χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου —ο οποίος φέρεται ως αρχηγικό μέλος— και γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου σε Αττική, Φθιώτιδα και Πιερία, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του ΕΟΦ. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν τρία άτομα: ο φαρμακοποιός και δύο γιατροί, 29 και 58 ετών.

Η δικογραφία

Σε βάρος των συλληφθέντων, αλλά και πέντε ακόμη γιατρών, σχηματίστηκε δικογραφία για:

σύσταση συμμορίας

απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου

ψευδείς βεβαιώσεις και πλαστογραφία

παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών

παράνομη χρήση και πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Το παράνομο όφελος και η ζημία ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ, ενώ συνολικά εντοπίστηκαν 12.897 eικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον ΕΟΠΥΥ να υπολογίζεται άνω των 435.000 ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ, από τον Ιούνιο του 2021 οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει μια οργανωμένη ομάδα με ξεκάθαρους ρόλους.

Ο 34χρονος φαρμακοποιός λειτουργούσε ως αρχηγός.

Οι 7 γιατροί, ανάμεσά τους 3 ειδικευόμενοι, εξέδιδαν ψευδείς συνταγές αξιοποιώντας τα ΑΜΚΑ ασφαλισμένων.

Οι συνταγογραφήσεις στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, αλλοδαπούς και άτομα που ζούσαν στο εξωτερικό.

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις με εντελώς παράλογες χορηγήσεις, όπως γυναικολογικά σκευάσματα σε άνδρες.

Μετά την έκδοση των ψεύτικων συνταγών:

Εκτελούνταν εικονικά μέσω του φαρμακείου.

Πλαστογραφούνταν υπογραφές ασφαλισμένων.

Το κύκλωμα λάμβανε παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ.

Τα φάρμακα πωλούνταν στη μαύρη αγορά — ανάμεσά τους ναρκωτικά, ψυχοτρόπα, ουσίες ντόπινγκ και σκευάσματα για διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη.

Κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

839 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων

9.390 ευρώ

Υλικό τεκμηρίωσης (σημειώσεις, γνωματεύσεις, συνταγές)

Κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



