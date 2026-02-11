Κυκλώνας «Gezani»: Τουλάχιστον 31 νεκροί στη Μαδαγασκάρη

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά το πέρασμα του ισχυρού τροπικού κυκλώνα «Gezani» από τη Μαδαγασκάρη, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών (BNGRC) της χώρας.

Ο κυκλώνας έφτασε στην ξηρά την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, πλήττοντας με ιδιαίτερη σφοδρότητα την ανατολική ακτή και κυρίως την Τοαμασίνα, το κύριο λιμάνι και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μαδαγασκάρης με περίπου 400.000 κατοίκους. Οι άνεμοι έφτασαν τα 250 χλμ/ώρα, προκαλώντας μία από τις πιο έντονες εισόδους στην ξηρά που έχουν καταγραφεί στην περιοχή στην εποχή των δορυφόρων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Ειδικών Μετεωρολογικών Προβλέψεων (CMRS) στο Ρεουνιόν.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών περιέγραψε την κατάσταση ως «απόλυτο χάος»: σπίτια κατέρρευσαν, ολόκληρες γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω κοπής γραμμών ηλεκτροδότησης, δέντρα ξεριζώθηκαν και στέγες παρασύρθηκαν από τους ανέμους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οργανώσεων όπως η «Δράση Κατά της Πείνας», το 90% των στεγών στην περιοχή πρόσκρουσης υπέστη ολική ή μερική καταστροφή.

Δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές γύρω από την Τοαμασίνα. Οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές τρόμου, με μεταλλικές πόρτες και παράθυρα να τραντάζονται βίαια από τους ανέμους.

Ο «Gezani» είναι ο δεύτερος κυκλώνας που πλήττει τη Μαδαγασκάρη μέσα στο 2026, μόλις δέκα ημέρες μετά τον τροπικό κυκλώνα «Fytia», ο οποίος είχε προκαλέσει 14 θανάτους και τον εκτοπισμό περισσότερων από 31.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το ανθρωπιστικό γραφείο του ΟΗΕ.

Το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, η μετεωρολογική υπηρεσία της Μαδαγασκάρης ανακοίνωσε ότι ο «Gezani» εξασθένησε σε μέτρια τροπική καταιγίδα και κινείται δυτικά προς την ενδοχώρα, διασχίζοντας τα κεντρικά υψίπεδα. Αναμένεται να βγει στο κανάλι της Μοζαμβίκης το βράδυ.

Ο νέος ηγέτης της χώρας, Συνταγματάρχης Michael Randrianirina, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο 2025, μετέβη το πρωί της Τετάρτης στην Τοαμασίνα για να αξιολογήσει την κατάσταση και να συντονίσει τις προσπάθειες αποκατάστασης.

