Κυκλώνας «Gezani»: Τουλάχιστον 31 νεκροί στη Μαδαγασκάρη

Ο δεύτερος ισχυρός κυκλώνας μέσα σε δέκα ημέρες μετά τον «Fytia»

Κυκλώνας «Gezani»: Τουλάχιστον 31 νεκροί στη Μαδαγασκάρη
11 Φεβ. 2026 23:39
Pelop News

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά το πέρασμα του ισχυρού τροπικού κυκλώνα «Gezani» από τη Μαδαγασκάρη, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών (BNGRC) της χώρας.

Ο κυκλώνας έφτασε στην ξηρά την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, πλήττοντας με ιδιαίτερη σφοδρότητα την ανατολική ακτή και κυρίως την Τοαμασίνα, το κύριο λιμάνι και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μαδαγασκάρης με περίπου 400.000 κατοίκους. Οι άνεμοι έφτασαν τα 250 χλμ/ώρα, προκαλώντας μία από τις πιο έντονες εισόδους στην ξηρά που έχουν καταγραφεί στην περιοχή στην εποχή των δορυφόρων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Ειδικών Μετεωρολογικών Προβλέψεων (CMRS) στο Ρεουνιόν.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών περιέγραψε την κατάσταση ως «απόλυτο χάος»: σπίτια κατέρρευσαν, ολόκληρες γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω κοπής γραμμών ηλεκτροδότησης, δέντρα ξεριζώθηκαν και στέγες παρασύρθηκαν από τους ανέμους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οργανώσεων όπως η «Δράση Κατά της Πείνας», το 90% των στεγών στην περιοχή πρόσκρουσης υπέστη ολική ή μερική καταστροφή.

Δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές γύρω από την Τοαμασίνα. Οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές τρόμου, με μεταλλικές πόρτες και παράθυρα να τραντάζονται βίαια από τους ανέμους.

Ο «Gezani» είναι ο δεύτερος κυκλώνας που πλήττει τη Μαδαγασκάρη μέσα στο 2026, μόλις δέκα ημέρες μετά τον τροπικό κυκλώνα «Fytia», ο οποίος είχε προκαλέσει 14 θανάτους και τον εκτοπισμό περισσότερων από 31.000 ανθρώπων, σύμφωνα με το ανθρωπιστικό γραφείο του ΟΗΕ.

Το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, η μετεωρολογική υπηρεσία της Μαδαγασκάρης ανακοίνωσε ότι ο «Gezani» εξασθένησε σε μέτρια τροπική καταιγίδα και κινείται δυτικά προς την ενδοχώρα, διασχίζοντας τα κεντρικά υψίπεδα. Αναμένεται να βγει στο κανάλι της Μοζαμβίκης το βράδυ.

Ο νέος ηγέτης της χώρας, Συνταγματάρχης Michael Randrianirina, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο 2025, μετέβη το πρωί της Τετάρτης στην Τοαμασίνα για να αξιολογήσει την κατάσταση και να συντονίσει τις προσπάθειες αποκατάστασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 The Sunday Times: Τα Ανώγεια Κρήτης στα «25 ομορφότερα χωριά της Ελλάδας»
23:39 Κυκλώνας «Gezani»: Τουλάχιστον 31 νεκροί στη Μαδαγασκάρη
23:26 Η ηχορύπανση απειλεί τα πτηνά: Μειώνει την αναπαραγωγική τους επιτυχία
23:13 Πρίγκιπας Άντριου: Η βρετανική αστυνομία εξετάζει ποινικό αδίκημα για κατάχρηση εξουσίας, σύνδεση με τα Αρχεία Epstein
22:57 Ηράκλειο: Δολοφονία στα Καμίνια για ερωτική αντιζηλία
22:48 Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
22:40 Αποζημίωση 100% στους εγκλωβισμένους επιβάτες του Οδοντωτού από την Hellenic Train
22:31 Τραμπ-Νετανιάχου: «Δεν προέκυψε κάτι οριστικό» από τις επαφές στον Λευκό Οίκο
22:24 Πάτρα: Καραμπόλα εν μέσω βροχής στα Μποζαΐτικα
22:18 Καλάβρυτα: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τα προβλήματα στον Οδοντωτό
22:10 Πάτρα-Τσικνοπέμπτη: Η ημέρα που η πόλη «πνίγεται» στην τσίκνα και το κέφι
21:59 Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα βρέθηκε στα Καμίνια
21:51 Γιαννακοπούλου για Παναγόπουλο: «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο και την παράταξή του»
21:43 Προσάραξη γαλλικού θαλαμηγού ανοιχτά Ελαφονήσου
21:34 Τα όσα έγιναν στο παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν ΦΩΤΟ
21:22 ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Έλλειμμα στρατηγικής στην κυβέρνηση αποκαλύφθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
21:14 Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα
21:05 Κακοκαιρία: Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζακύνθου και Κεφαλονιάς με Κυλλήνη
21:00 Πάτρα: Παρουσιάστηκαν οι «5 Ημέρες» του Φοίβου Καρακίτσου – Η ελευθερία και ο δρόμος της αγάπης ΦΩΤΟ
20:48 Μάντζος για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ο ελληνοτουρκικός διάλογος χρειάζεται ρεαλισμό, χωρίς αυταπάτες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ